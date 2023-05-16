Novo serviço: medição em tempo real da lotação nos trens
Pela primeira vez na França, um sistema de informação em tempo real para o tráfego de passageiros é implantado em todas as linhas H, J, K, L, N e R, parte da linha P e da RER E. Esse sistema, financiado 100% pela Île-de-France Mobilités , oferece, a partir das telas de informações nas plataformas, indicações do número de trens que se aproximam. O objetivo? Implante o sistema em todos os trens medidos (ou seja, metade da frota atual) e torne a rede mais confortável e regular.
Quais linhas são afetadas pelo novo sistema de informação ao passageiro em tempo real?
- As linhas H, J, L e N vêm sendo equipadas gradualmente desde o início de 2023.
- As linhas K e R,parte das linhas P e RER E estarão equipadas até junho de 2023.
Informações em tempo real sobre passageiros já estão disponíveis desde 2021 no site transilien.com e no chatbot Tilien nas seções "Busca de Rotas" e "Próximas Partidas" nas linhas H, L, J, K, N, P, R e parcialmente no RER E (linhas equipadas com sistema de contagem de passageiros). Essa iniciativa inovadora nasceu em 2021, no contexto particular da epidemia de Covid-19, sob o nome Hector.
Sistema de informação ao passageiro em tempo real: como ele funciona?
O sistema de informação ao passageiro em tempo real é implantado em todas as linhas equipado com sensores infravermelhos de contagem. Localizados acima das portas, esses sensores permitem contar o número de passageiros entrando e saindo dos carros em cada estação. Ao comparar esses números com a capacidade do trem, o sistema oferece um cálculo do nível de ocupação do trem atualizado após cada parada da estação.
Três cores para três níveis de público
As telas de informações nas plataformas oferecem a representação de um trem cujos vagões são marcados em verde, laranja ou vermelho, dependendo do tamanho da multidão. O objetivo: guiar os passageiros até os espaços livres dentro dos trens.
- Verde : Baixa presença - Assentos disponíveis
- Laranja : Média de Lotação - Poucos Assentos Disponíveis
- Vermelho : Alta Lotação - Em pé
Novo sistema de informação de trânsito em tempo real: quais são as vantagens para os passageiros?
Controlar a lotação e a colocação homogênea dos passageiros entre os diferentes vagões do mesmo trem e entre os trens da mesma linha é uma forma de melhorar consideravelmente o conforto de todos e a regularidade de uma linha:
- Observar os vagões carregados permite que os usuários se posicionem na plataforma no nível dos vagões menos densamente ocupados e, assim, viajem com mais conforto evitando os efeitos de "engarrafamento",
- A ocupação homogênea dos vagões possibilita melhorar o embarque e desembarque dos trens, otimizando os horários de estacionamento na estação,
- Durante o horário de pico, a melhor ocupação do trem possibilita ganhar segurança evitando empurrões e promíscuos,
- Durante horários de menor movimento, pessoas com sentimentos de insegurança poderão ir até carros onde já há pessoas para não ficarem sozinhas.
Com a Copa do Mundo de Rugby e os Jogos Olímpicos de Paris 2024 a poucos meses de distância, esse controle de público também será usado para gerenciar melhor o fluxo de espectadores, antecipar o volume de passageiros e a posição dos agentes.