Novo serviço: medição em tempo real da lotação nos trens

Sistema de informação ao passageiro em tempo real: como ele funciona?

O sistema de informação ao passageiro em tempo real é implantado em todas as linhas equipado com sensores infravermelhos de contagem. Localizados acima das portas, esses sensores permitem contar o número de passageiros entrando e saindo dos carros em cada estação. Ao comparar esses números com a capacidade do trem, o sistema oferece um cálculo do nível de ocupação do trem atualizado após cada parada da estação.

Três cores para três níveis de público

As telas de informações nas plataformas oferecem a representação de um trem cujos vagões são marcados em verde, laranja ou vermelho, dependendo do tamanho da multidão. O objetivo: guiar os passageiros até os espaços livres dentro dos trens.