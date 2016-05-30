Design interno dos futuros trens metrô MP14 com pneus de borracha

O design do metrô MP14 oferece formas limpas, uma assinatura luminosa particular e coerência visual com as portas de tela da plataforma da estação. Este metrô está em conformidade com a Plataforma de Design da Île-de-France Mobilités para todo o material rodante da Île-de-France e estará nas cores da Île-de-France Mobilités e da RATP em sua pintura.

Os acabamentos internos, projetados para enriquecer a viagem dos passageiros, foram projetados em torno do tema do nicho, criando tanto convivialidade quanto intimidade. Grandes áreas de recepção oferecem acessibilidade para todos os passageiros, com espaços dedicados e assentos em formato de "bumerangue" que melhoram a fluidez e a capacidade dos trens.

O MP14 também possui iluminação LED distribuída de forma eficiente pelo metrô para proporcionar uma sensação de segurança e não permitir sombras. Os suportes e pontos de apoio cumprem padrões anti-tombamento e aumentam o conforto dentro do trem. A ventilação quente e refrigerada permitirá que você sinta uma sensação de bem-estar, independentemente da estação e da temperatura a bordo.

O MP14 também oferece proteção completa de vídeo e informações dinâmicas a bordo.