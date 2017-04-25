Convocação para projetos inovadores Île-de-France Mobilités – SGP: novas mobilizações estão sendo preparadas hoje!
A construção de 200 km de linhas automáticas de metrô e 68 novas estações até 2030 é uma oportunidade única para promover, desenvolver e testar soluções inovadoras para pensar em novos polos urbanos e intermodalidade ao redor das estações.
Melhorando a intermodalidade e facilitando a vida dos usuários
Os candidatos são convidados a propor soluções prontas para serem testadas no local a partir de 2017. Os projetos devem possibilitar o desenvolvimento de meios alternativos de transporte para reduzir o transporte de carros. Novos usos da mobilidade terão que ser idealizados pelos candidatos no contexto do desenvolvimento sustentável. Eles são incentivados a usar novas facilidades de mobilidade, como caminhar ou pedalar, e mobilidade digital (aplicações, mídia ou informações sobre passageiros). A intermodalidade também estará no centro dos projetos, com o objetivo de simplificar ainda mais a experiência do usuário.
"Com este chamado para projetos realizados em parceria com a Île-de-France Mobilités", diz Philippe Yvin, presidente do Conselho de Administração da Société du Grand Paris, "já estamos testando modos inovadores de mobilidade para promover mobilidade pacífica, que reservam um lugar central para o tráfego suave com vista à construção de nossas futuras estações. Assim, quando forem colocadas em serviço, as 68 estações do Grand Paris Express refletirão a metrópole moderna e sustentável que queremos construir. ».
6 hubs de pilotos em toda a região da Île-de-France
Seis polos que abrigarão as estações Grand Paris Express foram selecionados como pilotos da chamada para projetos: Antonypôle (linha 18), Bondy (linha 15 Leste), La Courneuve "Seis Rotas" (linhas 16 e 17 Norte), Rueil – Suresnes "Mont-Valérien" (linha 15 Oeste), Saint-Denis Pleyel (linhas 15 Leste, 15 Oeste, 16 e 17 Norte) e Val-de-Fontenay (linha 15 Leste). As soluções dos vencedores da convocatória para projetos serão testadas nesses territórios a partir de setembro de 2017.
Stéphane Beaudet, vice-presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités, lembrou que " a Île-de-France Mobilités está liderando a melhoria da mobilidade na Île-de-France. A chegada das quatro novas linhas de metrô e a extensão da linha 14 é uma oportunidade única para melhorar o transporte dos moradores de Île-de-France, facilitando mudanças nos modos de transporte. ".
"O Grande Paris das novas mobilidades" é a quarta convocatória para projetos inovadores lançada pela Société du Grand Paris. É co-liderada pela Île-de-France Mobilités e realizada em conjunto com autoridades locais. Startups, PMEs, grandes grupos e grupos de empresas são convidados a propor suas soluções para nova mobilidade soft e digital até 24 de maio de 2017.
Saiba mais: http://www.innovation.societedugrandparis.fr/grand-paris-nouvelles-mobilites/