Convocação para projetos inovadores Île-de-France Mobilités – SGP: novas mobilizações estão sendo preparadas hoje!

Os candidatos são convidados a propor soluções prontas para serem testadas no local a partir de 2017. Os projetos devem possibilitar o desenvolvimento de meios alternativos de transporte para reduzir o transporte de carros. Novos usos da mobilidade terão que ser idealizados pelos candidatos no contexto do desenvolvimento sustentável. Eles são incentivados a usar novas facilidades de mobilidade, como caminhar ou pedalar, e mobilidade digital (aplicações, mídia ou informações sobre passageiros). A intermodalidade também estará no centro dos projetos, com o objetivo de simplificar ainda mais a experiência do usuário.

"Com este chamado para projetos realizados em parceria com a Île-de-France Mobilités", diz Philippe Yvin, presidente do Conselho de Administração da Société du Grand Paris, "já estamos testando modos inovadores de mobilidade para promover mobilidade pacífica, que reservam um lugar central para o tráfego suave com vista à construção de nossas futuras estações. Assim, quando forem colocadas em serviço, as 68 estações do Grand Paris Express refletirão a metrópole moderna e sustentável que queremos construir. ».