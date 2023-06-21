O aplicativo Île-de-France Mobilités substituirá o app "Ma ligne C"
Todas as suas informações e serviços no aplicativo Île-de-France Mobilités
Para simplificar a informação dos passageiros, a Île-de-France Mobilités deseja simplificar as ferramentas que reúnem todas as informações e serviços que você precisa para suas viagens.
Por isso o aplicativo My C Line vai parar de funcionar a partir de 30 de junho.
Mas não entre em pânico, você poderá encontrar todos os seus recursos, e muito mais, no aplicativo e site da Île-de-France Mobilités.
Encontre as melhores informações sobre passageiros no aplicativo ou site da Île-de-France-Mobilités
- Buscando direçõesa partir de uma estação, um endereço ou sua localização (atualizado no dia anterior às 17h)
- Horários da sua estação
- Informações de trânsitoem tempo real para prever suas viagens: horários, rotas de partida e chegada, obras na estrada, interrupções
- A possibilidade de assinar alertas de trânsito no aplicativo Île-de-France Mobilités
- A capacidade de gerar folhas de ponto
- Detalhes sobre informações sobre preços e a capacidade de gerenciar suas assinaturas
Você tem mais alguma pergunta? Continuamos à sua disposição
Queremos apoiá-lo da melhor forma possível: não hesite em relatar qualquer problema encontrado pelo nosso formulário online e nos enviar suas perguntas ou comentários no Twitter.