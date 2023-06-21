O aplicativo Île-de-France Mobilités substituirá o app "Ma ligne C"

Todas as suas informações e serviços no aplicativo Île-de-France Mobilités

Para simplificar a informação dos passageiros, a Île-de-France Mobilités deseja simplificar as ferramentas que reúnem todas as informações e serviços que você precisa para suas viagens.

Por isso o aplicativo My C Line vai parar de funcionar a partir de 30 de junho.

Mas não entre em pânico, você poderá encontrar todos os seus recursos, e muito mais, no aplicativo e site da Île-de-France Mobilités.