O Vianavigo se torna o aplicativo Île-de-France Mobilités e integra o carregamento do passe Navigo via iPhone

Para ajudar a preparar suas viagens da melhor forma possível, as informações dos passageiros também estão no centro do aplicativo Île-de-France Mobilités. De fato, você encontrará de relance as interrupções atuais na rede, o trabalho em andamento ou planejado na sua linha, ou os feeds do Twitter das linhas que os têm para informações detalhadas em tempo real.

Um novo nome: Île-de-France Mobilités

Como você deve ter notado, a rede de transporte da Île-de-France ganhou uma identidade visual única que é implementada diariamente em novos ônibus, bondes, trens e metrôs. Seu objetivo? Para permitir que você identifique facilmente os meios de transporte e os serviços que oferecemos! Nesse sentido, sua aplicação, que antes se chamava Vianavigo e que evoluiu muito desde 2012 (!), agora inclui a identidade e o nome Île-de-France Mobilités.

Se você quiser baixar o aplicativo que permite preparar suas viagens e carregar seu passe Navigo, está aqui: