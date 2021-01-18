O Vianavigo se torna o aplicativo Île-de-France Mobilités e integra o carregamento do passe Navigo via iPhone
Economize tempo reabastecendo seus ingressos pelo seu smartphone... Agora também no iPhone!
Recarregue seu passe Navigo simplesmente colocando-o no seu iPhone... Parece simples demais? No entanto, agora é possível! Com o aplicativo Île-de-France Mobilités, você pode comprar seus bilhetes de transporte e carregá-los diretamente no seu passe pelo seu smartphone. Se isso já estava disponível para donos de smartphones Android, agora também é possível aproveitá-lo se você tiver um iPhone!
Nota: para iPhones, este serviço é compatível com o iPhone 7 com pelo menos a versão iOS 13, e pelo menos com a versão iOS 14.5 para iPhones XR, XS e XS Max.
A partir de agora, você não precisa esperar na fila para carregar seu passe : seja para recarregar seu passe mensal ou para uma viagem única, você pode fazer isso de casa ou a caminho da sua estação de trem.
Muitos ingressos estão disponíveis conforme suas necessidades, desde os diferentes passes Navigo (Dia, Semana e Mês) até os livros de bilhetes t+... Então pegue seus passes Navigo!
Você está carregando seu passe Navigo do seu smartphone pela primeira vez? Fique à vontade para conferir nossos tutoriais:
E sempre todas as ferramentas para preparar, planejar e personalizar suas viagens
Além de comprar ingressos, você encontrará tudo o que precisa para preparar suas viagens no aplicativo Île-de-France Mobilités:
- Paradas de ônibus, estações de trem e metrô próximas a você e próximas viagens até elas;
- itinerários em tempo real por transporte público, carona e ciclismo, com a possibilidade de salvar seus lugares favoritos para encontrá-los facilmente;
- próximas visitas às suas linhas em tempo real a partir da sua página inicial;
- mapas de redes de transporte público acessíveis até mesmo offline;
- e, por fim, rotas de pedestres personalizáveis de acordo com seu perfil para trechos de caminhada.
Para ajudar a preparar suas viagens da melhor forma possível, as informações dos passageiros também estão no centro do aplicativo Île-de-France Mobilités. De fato, você encontrará de relance as interrupções atuais na rede, o trabalho em andamento ou planejado na sua linha, ou os feeds do Twitter das linhas que os têm para informações detalhadas em tempo real.
Um novo nome: Île-de-France Mobilités
Como você deve ter notado, a rede de transporte da Île-de-France ganhou uma identidade visual única que é implementada diariamente em novos ônibus, bondes, trens e metrôs. Seu objetivo? Para permitir que você identifique facilmente os meios de transporte e os serviços que oferecemos! Nesse sentido, sua aplicação, que antes se chamava Vianavigo e que evoluiu muito desde 2012 (!), agora inclui a identidade e o nome Île-de-France Mobilités.
Se você quiser baixar o aplicativo que permite preparar suas viagens e carregar seu passe Navigo, está aqui:
Por fim, se você está procurando detalhes sobre como o app funciona, estas páginas podem ser úteis: