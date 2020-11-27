O primeiro trem do bonde T13 chegou a Versalhes!

Novos trens modernos

Com 42 metros de comprimento, os trens do Bonde T13 têm 250 assentos, dos quais 90 são acomodados. Eles vão te trazer um verdadeiro conforto em todas as suas viagens em Yvelines!

Esses trens do tipo "bonde-trem" vão aproveitar a Grande Ceinture Ouest focando na velocidade do trem, mas também no desempenho urbano do bonde em trilhos urbanos dedicados. Esse sistema reduz os tempos de viagem enquanto se encaixa perfeitamente em ambientes urbanos e suburbanos!