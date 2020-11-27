O primeiro trem do bonde T13 chegou a Versalhes!
O trem foi inicialmente dividido em duas partes na oficina de construção de Valenciennes. Isso possibilita transportá-lo até o local de manutenção e armazenamento Versailles Matelots (SMR), onde agora pode ser remontado.
Os outros 10 trens serão entregues gradualmente a partir da oficina de construção da Alstom em Valenciennes. Próxima parada em janeiro, onde você poderá descobrir as imagens do trem reunido.
Novos trens modernos
Com 42 metros de comprimento, os trens do Bonde T13 têm 250 assentos, dos quais 90 são acomodados. Eles vão te trazer um verdadeiro conforto em todas as suas viagens em Yvelines!
Esses trens do tipo "bonde-trem" vão aproveitar a Grande Ceinture Ouest focando na velocidade do trem, mas também no desempenho urbano do bonde em trilhos urbanos dedicados. Esse sistema reduz os tempos de viagem enquanto se encaixa perfeitamente em ambientes urbanos e suburbanos!
O bonde T13 conectará Saint-Germain-en-Laye a Saint-Cyr-l'École e também atenderá as cidades de Mareil-Marly, L'Étang-la-Ville, Noisy-le-Roi, Bailly e Versailles.