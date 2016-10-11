2016 Assises de la mobilité na Île-de-France em 23 de novembro de 2016

Os vencedores dos Troféus de Mobilidade de 2015

Em 2015, os Assises recompensaram seis projetos:

O Conselho Departamental de Seine-Saint-Denis adotou uma abordagem proativa para melhorar a atratividade da rede de ônibus por meio de um programa para "reduzir dificuldades no tráfego de ônibus". Este programa visa enfrentar as dificuldades do tráfego de ônibus de forma abrangente, coerente e priorizada, além de melhorar sua regularidade a longo prazo.

Criada em 2012, a Le Triporteur é uma empresa cujo objetivo é facilitar a vida dos moradores de Île-de-France, oferecendo um serviço prático e rápido de manutenção e reparo de bicicletas, o mais próximo possível dos ciclistas e de seus trajetos. O Triporteur é itinerante e oferece seus serviços em vários locais da Île-de-France (estações e mercados). Ele está presente em uma dúzia de locais várias vezes por mês.

A cidade de Fontenay-sous-Bois também se destacou nessa categoria pelo desenvolvimento e implementação de um plano sinalizador para modos ativos. O município estruturou essa sinalização em torno de quatro rotas para tornar o uso de caminhadas e ciclismo mais atraente. Essas quatro rotas, que cruzam a cidade, são caracterizadas por uma cor, um símbolo e um nome que oferecem uma nova leitura do território aos cidadãos. Este projeto leva em consideração todos os habitantes e seus meios de transporte, incluindo pessoas com deficiência, e propõe rotas protegidas do tráfego motorizado.

Em 2013, o município de Ollainville adotou seu Plano de Acessibilidade Rodoviária (PAVE), que também é uma ferramenta na escolha e priorização das estradas a serem reabilitadas no território municipal. O município de Ollainville então incluiu, nos anos orçamentários de 2012 e 2013, o reparo e acessibilidade de duas ruas para pessoas com mobilidade reduzida.

Desde 2009, a Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, junto com a Câmara de Comércio e Indústria de Versalhes – Yvelines e a associação empresarial DELTAS SSQY, tem trabalhado em seu território para desenvolver e administrar planos de viagem interempresas (PDIE). Os deslocados internos são abordagens concertadas no nível das zonas de atividade econômica que visam reduzir a poluição ligada ao tráfego rodoviário promovendo soluções alternativas de transporte.

Em um contexto de forte desenvolvimento do comércio eletrônico na França, uma nova solução foi criada para coletar encomendas: a Estação de Retirada. Esse serviço oferece aos clientes de sites de comerciantes online a oportunidade de receber sua comida em armários chamados Pickup Station. Flexíveis no uso, acessíveis e abertos a uma ampla faixa de horários, atualmente estão implantados em 110 locais na região da Île-de-France. Esse serviço reduz o número de quilômetros percorridos pela cidade por veículos de entrega.