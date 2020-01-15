[Alerta⚠️] Sites e e-mails fraudulentos relacionados ao reembolso do Navigo
Uma queixa foi apresentada. Se você foi vítima desse golpe, convidamos você a denunciá-lo no site do Ministério do Interior no seguinte link:
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Tenha muito cuidado, sites fraudulentos relacionados à compensação Navigo foram relatados. Lembramos que apenas uma plataforma será instalada no endereço mondedommagementnavigo.com e que ela estará aberta até o final de janeiro.