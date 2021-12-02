A automação de uma linha de metrô em 8 perguntas

4. Automação: quais são as vantagens?

Automatizar uma linha de metrô possibilita economizar tempo de viagem, mas também torná-la mais robusta diariamente (menos perigos, maior regularidade), melhorar o fluxo de tráfego ao máximo e até aumentar o nível de oferta sem a necessidade de mudar a infraestrutura.

Automação total (ou integral) – combinada com estações de controle centralizadas (esta é a "torre de controle" de cada linha) – possibilita gerenciar toda a frota ferroviária em uníssono, em tempo real, de acordo com o plano de transporte e a capacidade de se adaptar a situações disruptivas.