Opinião favorável da Comissão de Inquérito para o bonde 10

Os proprietários do projeto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e o Departamento, respondem ao parecer da comissão em um documento oficial, a Declaração do Projeto, que formaliza seus compromissos após a conclusão da investigação pública.

O Conselho da União dos Transportes da Île-de-France aprova, assim, a Declaração do Projeto do Bonde 10, confirmando seu interesse geral.

A Declaração do Projeto será em breve submetida ao Departamento de Hauts-de-Seine para aprovação, o que permitirá ao Prefeito de Hauts-de-Seine decidir sobre a utilidade pública do projeto, um passo essencial para a continuação dos estudos e o início dos trabalhos.

O bonde 10 conectará La Croix de Berny (Antony) à Place du Garde (Clamart). Ela atravessará os municípios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, atendendo assim a muitas instalações e projetos urbanos.

Figuras-chave

  • Aproximadamente 8,2 km de rota
  • 6 minutos entre cada bonde durante o horário de pico
  • Aproximadamente 25 minutos de viagem de terminal a terminal
  • das 5h30 às 0h30.
Vista do bonde 10 da Croix de Berny (Antony) até a Place du Garde (Clamart)
