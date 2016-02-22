Opinião favorável da Comissão de Inquérito para o bonde 10

Os proprietários do projeto, Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF) e o Departamento, respondem ao parecer da comissão em um documento oficial, a Declaração do Projeto, que formaliza seus compromissos após a conclusão da investigação pública.

O Conselho da União dos Transportes da Île-de-France aprova, assim, a Declaração do Projeto do Bonde 10, confirmando seu interesse geral.

A Declaração do Projeto será em breve submetida ao Departamento de Hauts-de-Seine para aprovação, o que permitirá ao Prefeito de Hauts-de-Seine decidir sobre a utilidade pública do projeto, um passo essencial para a continuação dos estudos e o início dos trabalhos.

O bonde 10 conectará La Croix de Berny (Antony) à Place du Garde (Clamart). Ela atravessará os municípios de Antony, Châtenay-Malabry, Plessis-Robinson e Clamart, atendendo assim a muitas instalações e projetos urbanos.