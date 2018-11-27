Batizamento da perfuradora de túneis Eole em Courbevoie
Um projeto de escala excepcional para trens diários
A escavação deste túnel de 8 km em uma área urbana e a uma distância de 35 m, que o torna o túnel ferroviário mais profundo da Île-de-France, é uma das façanhas do projeto Éole.
Com a modernização das linhas existentes e a construção de três novas estações, em Nanterre e sob os distritos Porte Maillot e CNIT em La Défense. A RER E, que atualmente parte de Chelles – Gournay e Tournan, a leste de Paris e termina em Haussmann Saint-Lazare, será estendida por 55 km e atenderá Porte Maillot, o distrito de La Défense, conectando Nanterre a partir de 2022 e Mantes-la-Jolie em 2024.
Um grande avanço para viajantes e regiões
A futura linha E será a mais interconectada da Île-de-France. Será com todas as linhas RER (A, B, C e D), 10 das 14 linhas de metrô, 7 linhas de trem, 5 linhas de bonde, as futuras linhas 15 e 16 do Grand Paris Express, cem linhas de ônibus, incluindo aquelas que atendem os três aeroportos parisienses.
Graças a essas interconexões, os viajantes terão mais opções em suas viagens. Eles também se beneficiarão de novas rotas alternativas em caso de interrupções em sua rota habitual. Por exemplo, a linha E será um substituto ótimo para a seção central da RER A no caso de um incidente.
A Eole se beneficiará de uma operação de última geração, o sistema operacional NEXTEO, com uma qualidade de serviço significativamente melhorada em situações normais e um gerenciamento de incidentes mais fluido e responsivo.
Uma nova geração de material rodante
A futura linha E do RER será equipada com equipamentos de nova geração 100% financiados pela Île-de-France Mobilité: o RER-NG, o futuro RER da Île-de-France.
Sob o impulso de Valérie Pécresse, A Île-de-France Mobilités iniciou uma política ambiciosa para acelerar a renovação e renovação dos trens, com o objetivo de melhorar a regularidade das linhas e o conforto dos passageiros na região da Île-de-France. Com mais de 700 trens a serem substituídos ou reformados entre 2016 e o final de 2021, este é o maior programa de modernização para uma frota ferroviária já realizado em tão pouco tempo na Europa.
Especialmente projetado para a área densa, o futuro RER-NG melhorará a regularidade do RER E estendido para o oeste, assim como das linhas B e D. Um grande salto tecnológico, esses novos trens de alta capacidade (1.860 passageiros) oferecerão mais conforto aos usuários: ar-condicionado de verdade, tomadas USB, iluminação agradável, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e proteção completa de vídeo. Esse novo equipamento tem sido objeto de uma estreita colaboração entre Alstom, SNCF e Île-de-France Mobilités. Possui plataformas de intercâmbio espaçosas, uma arquitetura totalmente aberta (sem separação entre os vagões) com espaços em um nível nas extremidades do trem e outros em dois níveis para facilitar o embarque e desembarque dos usuários, bem como sua movimentação no trem.
Como parte da extensão do RER E para o oeste, foi assinado um contrato para 130 trens para um investimento de €1,8 bilhão, totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités. Eles serão operados assim que forem comissionados para Nanterre-La-Folie em 2022. Uma vez que todo o programa é concluído, são 255
O projeto em um olhar
O projeto para estender a RER E para o oeste inclui 14 estações para 55 km de trilhos, incluindo um trecho totalmente novo entre Saint-Lazare e Nanterre – La Folie (com a construção de 3 novas estações) e depois a retomada dos trilhos da linha Transilien J entre Nanterre e Mantes-La-Jolie, que será totalmente modernizada para a ocasião. Três departamentos estão envolvidos: Paris, Hauts-de-Seine e Yvelines.
O projeto é liderado pela Île-de-France Mobilités, que confiou a gestão do projeto à SNCF Mobilités para a operação dos serviços de transporte e à SNCF Réseau para a infraestrutura de transporte da rede ferroviária nacional.
O financiamento é fornecido por 8 parceiros: Estado, Île-de-France Mobilités, Região Île-de-France, departamentos de Hauts-de-Seine e Yvelines, Paris, Société du Grand Paris e SNCF, com um valor de €3,80 bilhões para a infraestrutura e €1,8 bilhão para o material rodante. A operação da futura linha será financiada 100% pela Île-de-France Mobilités.
Estão planejados 55 km de novas vias (47 dos quais foram renovados e reurbanizados). A extensão da RER E permitirá uma viagem de 40 minutos entre Saint-Lazare e Mantes-la-Jolie. Quase 620.000 passageiros diários são esperados no início do serviço.