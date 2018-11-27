Batizamento da perfuradora de túneis Eole em Courbevoie

Uma nova geração de material rodante

A futura linha E do RER será equipada com equipamentos de nova geração 100% financiados pela Île-de-France Mobilité: o RER-NG, o futuro RER da Île-de-France.

Sob o impulso de Valérie Pécresse, A Île-de-France Mobilités iniciou uma política ambiciosa para acelerar a renovação e renovação dos trens, com o objetivo de melhorar a regularidade das linhas e o conforto dos passageiros na região da Île-de-France. Com mais de 700 trens a serem substituídos ou reformados entre 2016 e o final de 2021, este é o maior programa de modernização para uma frota ferroviária já realizado em tão pouco tempo na Europa.

Especialmente projetado para a área densa, o futuro RER-NG melhorará a regularidade do RER E estendido para o oeste, assim como das linhas B e D. Um grande salto tecnológico, esses novos trens de alta capacidade (1.860 passageiros) oferecerão mais conforto aos usuários: ar-condicionado de verdade, tomadas USB, iluminação agradável, acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e proteção completa de vídeo. Esse novo equipamento tem sido objeto de uma estreita colaboração entre Alstom, SNCF e Île-de-France Mobilités. Possui plataformas de intercâmbio espaçosas, uma arquitetura totalmente aberta (sem separação entre os vagões) com espaços em um nível nas extremidades do trem e outros em dois níveis para facilitar o embarque e desembarque dos usuários, bem como sua movimentação no trem.

Como parte da extensão do RER E para o oeste, foi assinado um contrato para 130 trens para um investimento de €1,8 bilhão, totalmente financiado pela Île-de-France Mobilités. Eles serão operados assim que forem comissionados para Nanterre-La-Folie em 2022. Uma vez que todo o programa é concluído, são 255