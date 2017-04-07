Resultados muito promissores para os ônibus autônomos sendo testados na ponte Charles de Gaulle
De 23 de janeiro a 7 de abril de 2017, a RATP, em parceria com a Île-de-France Mobilités e a cidade de Paris, testou dois ônibus autônomos em uma faixa dedicada na Ponte Charles de Gaulle (12º e 13º de Paris). No total, mais de 30.000 passageiros viajaram gratuitamente a bordo dos shuttles 100% elétricos EZ10 da startup francesa Easymile. Com capacidade para 6 lugares, esses ônibus, recarregados à noite, operavam 7 dias por semana, das 14h às 20h, com um agente a bordo.
Um teste particularmente instrutivo
Este experimento marca um marco importante para a RATP, a Île-de-France Mobilités e a Cidade de Paris, pois o veículo autônomo representa uma oportunidade futura para complementar a oferta de mobilidade existente. Poderia possibilitar atender às demandas de mobilidade que hoje não são atendidas (áreas pouco povoadas, baixo fluxo, primeiros e últimos quilômetros, etc.), oferecendo mais flexibilidade e adaptabilidade, e imaginar novas formas de serviços a serem oferecidas aos passageiros do futuro.
O experimento, que é particularmente apreciado pelos passageiros, permitirá trabalhar em formas de melhorar. Isso se referirá especialmente ao espaço interno do ônibus espacial para aumentar a modularidade. Todos os dados coletados também serão usados para trabalhar questões como velocidade, cruzamento de cruzamentos, evitação de obstáculos ou comando remoto.
Novos experimentos em andamento, e a caminho
O ônibus espacial EZ10 da Easymile já foi testado pela RATP Dev nos dias 16 e 17 de março na Universidade do Texas em Austin, como parte do Festival SXSW de Música, Cinema e Mídia Interativa. Também está sendo testado de 5 de abril a 8 de maio em Boulogne-sur-Mer, via CTB, subsidiária da RATP Dev e operadora da rede Marinéo, em parceria com a cidade de Boulogne-sur-Mer e a Communauté d'agglomération du Boulonnais. Na região de Île-de-France, é dentro da CEA Saclay que os ônibus shuttles marcarão um próximo passo para oferecer um serviço interno ao local em maio.
A RATP, a Île-de-France Mobilités e a cidade de Paris também estão preparando um novo experimento, entre o Château de Vincennes e o Parque Floral do Bois de Vincennes, que será criado nos próximos meses.
A RATP, que lidera o componente de transporte público do plano governamental Nouvelle France Industrielle – "Veículos Autônomos", possui uma vasta expertise nessa área: gestão e supervisão de uma frota de veículos (o Grupo RATP opera 15.000 ônibus no mundo), engenharia, operação e manutenção de sistemas automáticos no setor ferroviário.