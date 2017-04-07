Resultados muito promissores para os ônibus autônomos sendo testados na ponte Charles de Gaulle

Novos experimentos em andamento, e a caminho

O ônibus espacial EZ10 da Easymile já foi testado pela RATP Dev nos dias 16 e 17 de março na Universidade do Texas em Austin, como parte do Festival SXSW de Música, Cinema e Mídia Interativa. Também está sendo testado de 5 de abril a 8 de maio em Boulogne-sur-Mer, via CTB, subsidiária da RATP Dev e operadora da rede Marinéo, em parceria com a cidade de Boulogne-sur-Mer e a Communauté d'agglomération du Boulonnais. Na região de Île-de-France, é dentro da CEA Saclay que os ônibus shuttles marcarão um próximo passo para oferecer um serviço interno ao local em maio.

A RATP, a Île-de-France Mobilités e a cidade de Paris também estão preparando um novo experimento, entre o Château de Vincennes e o Parque Floral do Bois de Vincennes, que será criado nos próximos meses.

A RATP, que lidera o componente de transporte público do plano governamental Nouvelle France Industrielle – "Veículos Autônomos", possui uma vasta expertise nessa área: gestão e supervisão de uma frota de veículos (o Grupo RATP opera 15.000 ônibus no mundo), engenharia, operação e manutenção de sistemas automáticos no setor ferroviário.