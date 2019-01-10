Orçamento 2019: Investimentos cada vez mais sustentados

Investimentos em ascensão

A Região da Île-de-France e a Île-de-France Mobilités estão envolvidas em um projeto de modernização sem precedentes de €24 bilhões em toda a rede Île-de-France Mobilités entre 2016 e 2025.

O orçamento de 2019 confirma o ritmo de investimentos massivos realizados para melhorar as viagens diárias na Île-de-France. Nos últimos 3 anos, 252 trens novos ou renovados na rede Île-de-France foram colocados em serviço. Em 2019, 126 trens adicionais operarão com o objetivo de 700 trens novos ou renovados até o final de 2021.