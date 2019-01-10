Orçamento 2019: Investimentos cada vez mais sustentados
Fortalecimento da oferta e facilitação das viagens
A Île-de-France Mobilités orçamentou mais €133 milhõespara 2019 parafortalecer a oferta e facilitar as viagens, com mais linhas de ônibus nos subúrbios externos, mais frequências e mais ônibus à noite.2019 também marcará o ano da inauguração donovo ramal do Bonde 4para Montfermeil, do lançamentodo novo serviçode aluguel de bicicletas elétricas de longoprazo e da implementação do sistema que permitepark-and-ride gratuito (fora de Paris).
Para facilitar e incentivar motoristas a usar o transporte público, a partir de 1º de março de 2019, a Île-de-France Mobilités oferecerá às autoridades locais que desejem isso a oportunidade de financiar vagas de estacionamento gratuitas em suas instalações de estacionamento reconhecidas, fora de Paris, para portadores de um passe anual Navigo. Esse sistema de assinatura de estacionamento de longo prazo funcionará no registro e será gradualmente implementado pelas comunidades parceiras. Hoje, isso representa até 17.000 vagas de estacionamento próximas a estações que podem se beneficiar desse sistema e, até o final de 2021, serão 27.000 vagas.
Investimentos em ascensão
A Região da Île-de-France e a Île-de-France Mobilités estão envolvidas em um projeto de modernização sem precedentes de €24 bilhões em toda a rede Île-de-France Mobilités entre 2016 e 2025.
O orçamento de 2019 confirma o ritmo de investimentos massivos realizados para melhorar as viagens diárias na Île-de-France. Nos últimos 3 anos, 252 trens novos ou renovados na rede Île-de-France foram colocados em serviço. Em 2019, 126 trens adicionais operarão com o objetivo de 700 trens novos ou renovados até o final de 2021.
Além desses, mais de 1000 ônibus elétricos serão adicionados para promover a transformação energética dos ônibus como em nenhum outro lugar da Europa. Eles contribuirão para o esforço sem precedentes para fortalecer a oferta de ônibus, com quase 500 linhas criadas ou reforçadas.
Esses investimentos são divididos em 3 áreas:
- €1,1 bilhão para modernizar o material rodante e melhorar o conforto dos passageiros (aquisição e renovação), €744 milhões em 2018
- €240 milhões para melhorar a qualidade do serviço e tornar o transporte mais simples (acessibilidade, novos serviços de bilhetagem, melhor informação em tempo real para os passageiros)
- €114 milhões para desenvolver novas linhas e oferecer ainda mais serviços (Bonde 1, 4, 9, 10, 12, 13 e cabo A).
Transporte para todos
O orçamento de 2019 confirma o compromisso da Île-de-France Mobilités de tornar o transporte acessível a todos os residentes da Île-de-France, com a continuação do programa de acessibilidade de €1,4 bilhão para tornar 60% das estações da rede ferroviária da Île-de-France totalmente acessíveis, bem como:
- €37 milhões para tarifas sociais de assistência à mobilidade (pacote Amethyst, vouchers de mobilidade)
- €16 milhões para transporte adaptado a necessidades específicas (serviço de deficiência PAM, transporte sob demanda, etc.)
- €138 milhões para garantir transporte escolar para todos os alunos da região da Île-de-France (cartões Imagine R, rotas especiais, transporte para alunos com deficiência).
A Île-de-France Mobilités está trabalhando para melhorar a acessibilidade do transporte em Île-de-France. Oferece serviços adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, acelera a adaptação de um transporte acessível a todos, melhora a informação dos passageiros para melhor antecipar as viagens.
