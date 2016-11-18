Linha de ônibus 20: uma nova ligação entre Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse e Arnouville em 30 minutos
Os habitantes do leste do Val d'Oise poderão acessar as instalações e empregos localizados ao longo da RER B sem precisar fazer conexão na Gare du Nord. Seu trajeto, com cerca de dez quilômetros de extensão, atravessa 6 municípios (Arnouville, Gonesse, Aulnay-sous-Bois, Roissy-en-France, Tremblay-en-France e Villepinte) e inclui 8 estações.
Grand Paris dos Ônibus e Ônibus Híbridos
Essa nova linha faz parte do Grand Paris des Buses, um plano para melhorar as redes de ônibus, e acompanha grandes desenvolvimentos urbanos e econômicos. Esse setor também verá a chegada, em alguns anos, do grande complexo EuropaCity e da linha 17, o metrô automático do Grand Paris Express, com uma estação no Triângulo de Gonesse.
Isso facilitará o acesso a parques empresariais como Paris Nord 2 ou a plataforma do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.
Os ônibus híbridos utilizados também economizam energia e reduzem suas emissões de CO2.