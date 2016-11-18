Linha de ônibus 20: uma nova ligação entre Villepinte, Villiers-le-Bel, Gonesse e Arnouville em 30 minutos

Grand Paris dos Ônibus e Ônibus Híbridos

Essa nova linha faz parte do Grand Paris des Buses, um plano para melhorar as redes de ônibus, e acompanha grandes desenvolvimentos urbanos e econômicos. Esse setor também verá a chegada, em alguns anos, do grande complexo EuropaCity e da linha 17, o metrô automático do Grand Paris Express, com uma estação no Triângulo de Gonesse.

Isso facilitará o acesso a parques empresariais como Paris Nord 2 ou a plataforma do aeroporto Roissy-Charles de Gaulle.

Os ônibus híbridos utilizados também economizam energia e reduzem suas emissões de CO2.