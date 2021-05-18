Cabo 1: vamos atrás do primeiro bonde da região da Île-de-France!
Cabo 1: o que foi?
O Cable 1 é um teleférico e é até o primeiro da Île-de-France! A partir de meados de 2025, ela ligará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes e Valenton ao longo de uma rota de 4,5 km e 5 estações.
Com cabines de 10 assentos totalmente acessíveis, o Cable 1 será naturalmente integrado à oferta de Île-de-France.
Por que um teleférico?
Para atender às restrições particulares deste território, que é atravessado por inúmeros cortes (linhas ferroviárias, infraestrutura rodoviária) e se destaca por um relevo marcante.
O resultado: áreas isoladas, longe das redes de transporte pesado (metrô ou trem) e ônibus, que não conseguem mais responder efetivamente às necessidades de moradores e funcionários.
Île-de-France Mobilités prepara o Cabo 1
Em 2022, a Île-de-France Mobilités está iniciando a construção do Cable 1
- O 1º teleférico da Île-de-France
- Créteil > Villeneuve-Saint-Georges, via Limeil-Brévannes e Valenton em 17 minutos
- Um percurso de 4,5 km
- 5 Estações
- Área atendida: + 20.000 habitantes, 6.000 empregos
- Totalmente acessível
- Integrado ao preço da Île-de-France
Por que uma conexão a cabo?
- Um território atravessado por inúmeros cortes: infraestrutura rodoviária, linhas ferroviárias
- Um relevo marcado
Mais informações sobre https://cable1.iledefrance-mobilites.fr/
Em termos concretos, o que isso vai mudar?
Inovador e livre das limitações de tráfego, o Cable 1 fornecerá uma resposta concreta às dificuldades diárias de deslocamento dos habitantes desses municípios no Val-de-Marne e servirá diretamente mais de 20.000 habitantes e 6.000 empregos.
Quais estações serão atendidas?
Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve Saint-Georges serão conectadas por 5 resorts: Créteil – Pointe du Lac, Temps Durables, Émile Zola, Émile Combes e Bois Matar.
Cable 1: Alvo para 2025
O Cabo 1 agora é muito concreto. Em 7 de maio, a Île-de-France Mobilités assinou um contrato de €110 milhões com o consórcio DOPPELMAYER France SAS (líder) / SPIE BATIGNOLLES GC / France TRAVAUX / EGIS RAIL / ATELIER SCHALL, PARA O PROJETO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO Cable 1.
Uma vez validada essa primeira etapa, o trabalho poderá começar em 2022, com comissionamento em meados de 2025.