Consulta pública da Cable A-Téléval de 26 de setembro a 28 de outubro de 2016

Cinco reuniões estão agendadas para encontrá-lo:

Resort Pointe du Lac: quinta-feira, 29 de setembro, das 17h às 19h30.

Distrito de Bois Matar: terça-feira, 4 de outubro, das 16h30 às 19h

Distrito Temporário Duradouro: quinta-feira, 6 de outubro, das 16h30 às 19h

no mercado de Valentinon: domingo, 9 de outubro, das 10h às 12h30

Distrito de Emile Zola: terça-feira, 11 de outubro, das 16h30 às 19h

Uma apresentação do projeto seguida de um momento de trabalho e intercâmbio também é oferecida por meio de duas reuniões públicas:

reunião pública em Limeil-Brévannes: quinta-feira, 13 de outubro, às 19h

reunião pública em Villeneuve-Saint-Georges: quinta-feira, 20 de outubro, às 19h.

Todas essas reuniões e reuniões públicas são abertas a todos, sem registro.