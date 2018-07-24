O primeiro teleférico da Île-de-France atinge um novo marco

Essa nova linha de transporte oferecerá um tempo de viagem inferior a 20 minutos entre as estações de Bois Matar e Pointe du Lac. Esse modo de transporte confiável e rápido economiza tempo significativo para os usuários e reduz o tráfego rodoviário nas vias da região. A consulta e os estudos preliminares permitiram escolher a melhor rota, limitando ao máximo o impacto do projeto na paisagem, nos moradores locais e no meio natural. Essa rota também permite conexões fáceis com o metrô e a rede de ônibus.

A aprovação pela Île-de-France Mobilités do Esquema de Princípio, do arquivo de inquérito público e do acordo de financiamento para os estudos pré-projeto permite que o projeto entre na fase concreta e decisiva da investigação pública realizada entre o final de 2018 e início de 2019. O custo deste projeto, sem precedentes na região, é estimado em €132 milhões, financiado pela Île-de-France Mobilités, pelo Conselho Departamental de Val-de-Marne e pela Região da Île-de-France.