O primeiro teleférico da Île-de-France atinge um novo marco
Um modo inovador de transporte, para atender a necessidades específicas
Como parte de seu ambicioso projeto de desenvolvimento da rede de transporte, a Île-de-France Mobilités está desenvolvendo novas soluções de mobilidade para atender às necessidades específicas das regiões e facilitar a locomoção dos residentes da Île-de-France. O teleférico urbano é um meio de transporte atraente e inovador que possibilita superar as quebras urbanas para atender áreas sem litoral e de difícil acesso. Assim, pode cruzar ferrovias, estradas, linhas de alta tensão, bem como rios e grandes relevos de forma eficiente e a menor custo. O transporte por cabo é, portanto , perfeitamente complementar aos modos "tradicionais" de transporte Metrô, Bonde e Ônibus.
Cabo, um novo meio de transporte na Île-de-France. É mais relevante para cruzar cortes urbanos. Promove a intermodalidade, é um teleférico urbano, acessível a todos. Cable - A Téléval
Cable A: um projeto essencial para o serviço ao sul do Val-de-Marne
O Cable A – Téléval conectará os municípios de Créteil, Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges. Terá 5 estações para uma rota de 4,5 km que cruza as linhas TGV e ferrovias ferroviárias de carga, a estrada nacional 406 e uma linha de alta tensão. O objetivo do projeto éatender às crescentes necessidades de transporte da população e abrir os distritos de Limeil-Brévannes, Valenton e Villeneuve-Saint-Georges, conectando-os à linha 8 do metrô e à rede de ônibus.
Essa nova linha de transporte oferecerá um tempo de viagem inferior a 20 minutos entre as estações de Bois Matar e Pointe du Lac. Esse modo de transporte confiável e rápido economiza tempo significativo para os usuários e reduz o tráfego rodoviário nas vias da região. A consulta e os estudos preliminares permitiram escolher a melhor rota, limitando ao máximo o impacto do projeto na paisagem, nos moradores locais e no meio natural. Essa rota também permite conexões fáceis com o metrô e a rede de ônibus.
A aprovação pela Île-de-France Mobilités do Esquema de Princípio, do arquivo de inquérito público e do acordo de financiamento para os estudos pré-projeto permite que o projeto entre na fase concreta e decisiva da investigação pública realizada entre o final de 2018 e início de 2019. O custo deste projeto, sem precedentes na região, é estimado em €132 milhões, financiado pela Île-de-France Mobilités, pelo Conselho Departamental de Val-de-Marne e pela Região da Île-de-France.
O projeto em um olhar
O Cable A – Téléval atenderá 4 cidades (Villeneuve-Saint-Georges, Valenton, Limeil-Brévannes e Créteil) em uma rota de 4,5 km com 5 estações.
A rota do Cable A - Téléval, Crétail Pointe du lac, metrô 8, ônibus 393, 117, 23, K. Bois Matar, ônibus J1, J2, G1, G2
Esse meio de transporte garante tempos de viagem confiáveis e regulares: menos de 20 minutos entre Bois Matar e Pointe du Lac. Com horários de funcionamento alinhados com os do metrô (5h30 – 1h) e uma frequência de menos de 30 segundos entre cada cabine, o Cable A poderá transportar até 1600 passageiros por hora e por direção. A presença esperada de público é de 12.000 usuários por dia.
Cabine para 10 lugares, terminais de proteção por vídeo e chamadas em cada cabine, estação acessível a pessoas com mobilidade reduzida.