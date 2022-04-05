Skin C1 Cable: Aqui estão os resultados dos seus votos!

Para enfeitar o C1 Cable, você escolheu o design 3!

Para decorar o primeiro teleférico da Île-de-France – na verdade, mais uma gôndola, aliás, explicamos a diferença logo abaixo – que irá entre Créteil e Villeneuve-Saint-Georges, você optou por um design que "sorri".

Sua futura cabine apresentará, portanto , uma abordagem dinâmica, positiva e com gráficos curvos.