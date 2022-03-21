C1 cabo: vote pelo projeto do primeiro teleférico na Île-de-France

O trabalho no C1 Cable já começou, cabe a você votar!

Até 2025, este teleférico, o primeiro em Île-de-France, ligará Créteil a Villeneuve-Saint-Georges atendendo Limeil-Brévannes e Valenton.

Isso abrirá as cidades atendidas e as conectará à linha 8 do metrô e a toda a rede de ônibus da região.

Assim, após o sucesso das consultas para os futuros trens RER B, para os metrôs das linhas 15, 16, 17 e 18, e mais recentemente para o futuro bonde T1, a Île-de-France Mobilités está lançando uma nova consulta pública de 21 de março a 4 de abril para escolher o revestimento externo das cabines de cabo C1.