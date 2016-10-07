Campanha para combater fraudes no transporte público na Île-de-France

Nova legislação para combater melhor a fraude

A Lei nº 2016-339, de 22 de março de 2016, conhecida como Lei Le Roux-Savary "sobre a prevenção e combate à incivilidade, contra ataques à segurança pública e contra atos terroristas no transporte público de passageiros", fortalece as prerrogativas dos operadores de transporte e oferece novas ferramentas para fortalecer a segurança, combater fraudes e esclarecer o quadro para a intervenção de seus agentes. Leia mais: Campanha antifraude