Campanha para combater fraudes no transporte público na Île-de-France
Os diferentes tipos de fraude:
- Fraude de bilhetes ou fraude de bilhete "visível", que consiste em viajar sem um bilhete válido e validado.
- Fraude de preços, que consiste em usar uma taxa reduzida sem a prova correspondente.
- Fraude de distância, que corresponde ao uso de uma passagem inválida em todas as zonas de viagem.
Nova legislação para combater melhor a fraude
A Lei nº 2016-339, de 22 de março de 2016, conhecida como Lei Le Roux-Savary "sobre a prevenção e combate à incivilidade, contra ataques à segurança pública e contra atos terroristas no transporte público de passageiros", fortalece as prerrogativas dos operadores de transporte e oferece novas ferramentas para fortalecer a segurança, combater fraudes e esclarecer o quadro para a intervenção de seus agentes. Leia mais: Campanha antifraude