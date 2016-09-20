Campanha para combater fraudes no transporte público na Île-de-France
Todos os operadores de transporte urbano são vítimas desse fenômeno. No contexto da atual crise econômica, o impacto financeiro é considerável para as transportadoras, mas também para a autoridade organizadora (Île-de-France Mobilités (antiga STIF)). Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), estabeleceu metas ambiciosas para os operadores.
Uma campanha informativa compartilhada entre a Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), RATP, SNCF e a região da Île-de-France visa lembrar aos passageiros dos riscos cívicos de fraude, bem como do endurecimento das penalidades desde a promulgação da lei Savary-Le Roux "relacionada à prevenção e combate à incivilidade, ataques à segurança pública e atos terroristas no transporte público de passageiros"
As regras mudaram para os fraudadores.
No transporte, fugir durante uma verificação agora pode levar até 2 meses de prisão e uma multa de 7500 euros.
No transporte de fraudes repetidas agora podem levar até 6 meses de prisão e multa de 7500 euros.
No transporte, os policiais agora podem te deter até a chegada da polícia.
