Campanha para combater fraudes no transporte público na Île-de-France

Todos os operadores de transporte urbano são vítimas desse fenômeno. No contexto da atual crise econômica, o impacto financeiro é considerável para as transportadoras, mas também para a autoridade organizadora (Île-de-France Mobilités (antiga STIF)). Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France e da Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), estabeleceu metas ambiciosas para os operadores.

Uma campanha informativa compartilhada entre a Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), RATP, SNCF e a região da Île-de-France visa lembrar aos passageiros dos riscos cívicos de fraude, bem como do endurecimento das penalidades desde a promulgação da lei Savary-Le Roux "relacionada à prevenção e combate à incivilidade, ataques à segurança pública e atos terroristas no transporte público de passageiros"