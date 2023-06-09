Onda de calor: mais conforto para suas jornadas todo verão

Novo, sustentável e... Ar-condicionado?

Trens, ônibus, bondes e metrôs novos ou reformados, projetados para respeitar melhor o meio ambiente e aumentar o conforto dos passageiros? Essa é a ambição da Île-de-France Mobilités.

Conforto, também climático, exige a generalização dos sistemas de ar-condicionado e ventilação refrigerada em toda a rede da Île-de-France.