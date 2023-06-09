Onda de calor: mais conforto para suas jornadas todo verão
Novo, sustentável e... Ar-condicionado?
Trens, ônibus, bondes e metrôs novos ou reformados, projetados para respeitar melhor o meio ambiente e aumentar o conforto dos passageiros? Essa é a ambição da Île-de-France Mobilités.
Conforto, também climático, exige a generalização dos sistemas de ar-condicionado e ventilação refrigerada em toda a rede da Île-de-France.
Ar-condicionado nos seus trens e RER, qual é a nossa posição?
Em junho de 2025: 2/3 dos trens e trens RER já estão equipados com ar-condicionado ou ventilação.
Metrôs: todos serão equipados com ventilação refrigerada em 2035
Até 2035, todos os trens do metrô terão sido substituídos pelos Île-de-France Mobilités e serão equipados com sistemas de ventilação refrigerada.
Enquanto isso, a renovação dos equipamentos continua, até hoje: 50% dos metrôs em circulação estão equipados com ventilação refrigerada.
Entre 2025 e 2033: 8 linhas serão equipadas com um metrô moderno e com ar-condicionado
A partir de 2025, os primeiros trens do novíssimo metrô "rail", o MF19, chegarão gradualmente às linhas 3, 3bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13, começando pela linha 10.
Por que você escolheu a ventilação refrigerada para todas as metrópoles da Île-de-France?
Em algumas linhas, instalar ar-condicionado de verdade não é possível: os túneis são muito estreitos, o que pode superaquecer o ar e bloquear o tráfego.
Diante dessas limitações, a Île-de-France Mobilités escolheu uma solução mais adequada: a ventilação refrigerada. Menos potente que um ar-condicionado convencional, mas mais compatível com a infraestrutura, ainda assim resfria a atmosfera a bordo.
Bondes 100% climatizados na Île-de-France
Todas as linhas de bonde e trens de bonde (esses famosos bondes que podem circular tanto na cidade quanto em linhas ferroviárias) são climatizadas na Île-de-France.
Ônibus e ônibus cada vez mais frescos
Hoje, 60% da frota de ônibus e ônibus de Île-de-France possui ar-condicionado.
Esse percentual deve mudar com a renovação massiva de equipamentos realizada pela Île-de-France Mobilités.
Altas temperaturas: os reflexos certos a serem adotados no transporte
1. Água! Carregue uma garrafa ou garrafa cheia de água. E beber regularmente.
- No aplicativo Île-de-France Mobilités, encontre todas as fontes de água de Paris no mapa interativo.
- Aqui, localize todos os pontos de água potável próximos a você.
- Você sabia? 140 fontes de água estão implantadas em todas as estações e estações da Île-de-France Mobilités.
2. Sombra. Você está esperando o ônibus, o bonde?
Fique na sombra (ou leve um chapéu, um guarda-sol).
No site da Île-de-France de Demain, você encontrará uma lista de lugares para se refrescar em Paris e sua região, além de acessar abrigos climáticos próximos a você.
3. Veículo com ar-condicionado? Mantenha a frescura dentro de casa.
Não abra as janelas, mantenha-se fresco dentro de casa