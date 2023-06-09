Onda de calor: mais conforto para suas jornadas todo verão

Novo, sustentável e... Ar-condicionado?

Trens, ônibus, bondes e metrôs novos ou reformados, projetados para respeitar melhor o meio ambiente e aumentar o conforto dos passageiros? Essa é a ambição da Île-de-France Mobilités.

Conforto, também climático, exige a generalização dos sistemas de ar-condicionado e ventilação refrigerada em toda a rede da Île-de-France.

Ar-condicionado nos seus trens e RER, qual é a nossa posição?

Em junho de 2025: 2/3 dos trens e trens RER já estão equipados com ar-condicionado ou ventilação.

Metrôs: todos serão equipados com ventilação refrigerada em 2035

Um trem metrô MP14 com ar-condicionado, na linha 11 na estação Châtelet © Virginie Valdois - RATP

Até 2035, todos os trens do metrô terão sido substituídos pelos Île-de-France Mobilités e serão equipados com sistemas de ventilação refrigerada.

Enquanto isso, a renovação dos equipamentos continua, até hoje: 50% dos metrôs em circulação estão equipados com ventilação refrigerada.

Entre 2025 e 2033: 8 linhas serão equipadas com um metrô moderno e com ar-condicionado

A partir de 2025, os primeiros trens do novíssimo metrô "rail", o MF19, chegarão gradualmente às linhas 3, 3bis, 7, 7 bis, 8, 10, 12 e 13, começando pela linha 10.

Por que você escolheu a ventilação refrigerada para todas as metrópoles da Île-de-France?

Em algumas linhas, instalar ar-condicionado de verdade não é possível: os túneis são muito estreitos, o que pode superaquecer o ar e bloquear o tráfego.

Diante dessas limitações, a Île-de-France Mobilités escolheu uma solução mais adequada: a ventilação refrigerada. Menos potente que um ar-condicionado convencional, mas mais compatível com a infraestrutura, ainda assim resfria a atmosfera a bordo.

Bondes 100% climatizados na Île-de-France

Um bonde na linha T3b no 16º arrondissement de Paris. © Amir Habibi

Todas as linhas de bonde e trens de bonde (esses famosos bondes que podem circular tanto na cidade quanto em linhas ferroviárias) são climatizadas na Île-de-France.

Ônibus e ônibus cada vez mais frescos

© Yoann Stoeckel / Group SJR / VHM / IDFM

Hoje, 60% da frota de ônibus e ônibus de Île-de-France possui ar-condicionado.

Esse percentual deve mudar com a renovação massiva de equipamentos realizada pela Île-de-France Mobilités.

Altas temperaturas: os reflexos certos a serem adotados no transporte

1. Água! Carregue uma garrafa ou garrafa cheia de água. E beber regularmente.

2. Sombra. Você está esperando o ônibus, o bonde?

Fique na sombra (ou leve um chapéu, um guarda-sol).

No site da Île-de-France de Demain, você encontrará uma lista de lugares para se refrescar em Paris e sua região, além de acessar abrigos climáticos próximos a você.

3. Veículo com ar-condicionado? Mantenha a frescura dentro de casa.

Não abra as janelas, mantenha-se fresco dentro de casa