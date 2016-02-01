Mapa interativo do progresso das máquinas de perfuração para a extensão da linha 14 do metrô

As máquinas de perfuração de túneis realizam tanto a escavação do subsolo, o suporte do terreno atravessado quanto a construção efetiva do túnel. Eles operam 24 horas por dia, 6 dias por semana.

Você pode acompanhar o progresso deles em um mapa interativo no site do projeto de extensão da Linha 14.

A posição de cada máquina de perfuração de túnel é atualizada a cada duas semanas para mostrar progresso suficiente, ou seja, cerca de 150 metros a uma taxa média de 12 metros por dia. Um contador indica o número de metros de túneis escavados entre os 5800 planejados no total.