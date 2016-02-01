Mapa interativo do progresso das máquinas de perfuração para a extensão da linha 14 do metrô
As máquinas de perfuração de túneis realizam tanto a escavação do subsolo, o suporte do terreno atravessado quanto a construção efetiva do túnel. Eles operam 24 horas por dia, 6 dias por semana.
Você pode acompanhar o progresso deles em um mapa interativo no site do projeto de extensão da Linha 14.
A posição de cada máquina de perfuração de túnel é atualizada a cada duas semanas para mostrar progresso suficiente, ou seja, cerca de 150 metros a uma taxa média de 12 metros por dia. Um contador indica o número de metros de túneis escavados entre os 5800 planejados no total.
Extensão da linha 14 do metrô
A primeira etapa do novo metrô automático da Grande Paris, a extensão da linha 14 de Saint-Lazare até a Mairie de Saint-Ouen, tem como objetivo prioritário aliviar o congestionamento na linha 13. Com 4 novas estações (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen RER e Mairie de Saint-Ouen), a linha 14 atenderá distritos do noroeste da área metropolitana em pleno desenvolvimento.