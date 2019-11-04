Desafio de Informação ao Passageiro: descubra os vencedores de 2019!
O pódio do Desafio de Informação ao Passageiro 2019
A Île-de-France Mobilités revelou os nomes dos vencedores de 2019 durante a noite de premiação. Esses vencedores receberam a proposta de assinar um acordo de financiamento com a Île-de-France Mobilités e suporte de tipo coaching para implementar sua solução na região da Île-de-France.
1º prêmio : Tecnologia de ponta para otimizar as viagens dos viajantes em situações perturbadas – Geotwin
A equipe Geotwin com Stéphane Beaudet
Com base nos avanços tecnológicos mais recentes, a Geotwin propõe uma revisão completa dos algoritmos para recomendar rotas alternativas, levando em conta a projeção da rede para o futuro (especialmente a transferência de fluxo). A solução deles, assim, possibilita prevenir fenômenos de congestionamento e reincidência em caso de situação perturbada.
Depoimento: "A ferramenta de tomada de decisão desenvolvida pela GeoTwin permite que a Île-de-France Mobilités tome decisões em tempo real sobre a redistribuição da carga de tráfego em suas redes. Ele tem outros potenciais interessantes, em particular sua integração com aplicações MaaS. O estudo possibilitou, graças a um trabalho aprofundado com algoritmos, estabelecer propostas para rotas alternativas levando em conta os riscos de sobrecarga (estado atual da rede e futuro diante das redireções propostas) e, assim, prevenir fenômenos de congestionamento e excesso de incidentes em caso de situação disruptiva. »
2º prêmio: Informações em tempo real para os passageiros – Nextérité
A equipe Nextérité com Stéphane Beaudet
O Nextérité oferece serviços de informação de mobilidade em tempo real graças a algoritmos semânticos e de Inteligência Artificial. A solução NextAlert, um motor colaborativo de informação de transporte em tempo real, avalia as condições de transporte de diferentes fontes, incluindo redes sociais, para fornecer informações confiáveis, precisas e em tempo real para os passageiros e informar os passageiros via SMS sobre interrupções na rede.
Depoimento: " O Desafio Mobilités da Île-de-France foi intenso e empolgante: intenso, porque tivemos que montar um serviço de alerta de viagem muito rapidamente em um contexto de greves; Fascinante, porque nos permitiu experimentar com residentes de Île-de-France de todos os perfis e validar concretamente as principais características de um aplicativo de alerta de viagem eficaz e fácil de usar. Esta nova versão do alerta de viagem para passageiros agora é um módulo adicional do nosso motor de informações de mobilidade NextAlert. Obrigado à equipe do Desafio pelo apoio e resposta ao grupo! Esperamos que esse serviço NextAlert Trajet possa ser utilizado em Île-de-France no futuro. »
3º prêmio: Uma plataforma inteligente de mobilidade multimodal, permitindo agrupar viagens de VTC/Táxi – Uppli
A Equipe Uppli
A Uppli está desenvolvendo uma plataforma inteligente de mobilidade multimodal, oferecendo um serviço dinâmico de cálculo de viagens multimodal. A solução LaPoole permite agrupar viagens de VTC/táxi entre vários viajantes, oferecendo assim uma alternativa adicional em caso de situação disruptiva.
Depoimento: "É um grande orgulho para Uppli ter estado entre os vencedores do Desafio de Informação ao Passageiro em 2019. Gostaríamos de agradecer à Île-de-France Mobilités pelos recursos disponibilizados, que nos permitiram expandir nossa solução "LaPoole", graças especialmente às parcerias promovidas pela IDFM, que nos permitiram acelerar o desenvolvimento de nossas ofertas de serviços, bem como ao apoio em captação de recursos, que possibilitou uma ambiciosa perspectiva para a evolução do nosso produto e seu modelo de negócios. Para a Uppli, ainda uma startup jovem, esse desafio é um verdadeiro ativo para a continuidade do nosso desenvolvimento, especialmente graças ao endosso de referência de um ator-chave em mobilidade como a Île-de-France Mobilités. Obrigado! »
Prêmio Favorito do Júri: Ajuda mútua entre passageiros no transporte para facilitar a mobilidade de todos – Faciligo
A equipe Faciligo
Com sua solução de ajuda mútua entre viajantes, Faciligo venceu o Júri do Desafio, que lhe concedeu um prêmio de "golpe de coeur". A Faciligo conecta viajantes com mobilidade reduzida ou em situações vulneráveis com viajantes que desejam ajudar, para facilitar a mobilidade de todos em todos os tipos de viagens.
A cerimônia de premiação do desafio, durante a qual o pódio foi revelado, foi realizada em 17 de outubro, na presença de Stéphane Beaudet, vice-presidente da região da Île-de-France. Foi uma oportunidade de reunir os atores da inovação e mobilidade na Île-de-France.
A equipe do desafio gostaria de agradecer a todos os participantes, assim como a todos que contribuíram para o sucesso desta primeira edição!