Desafio de Informação ao Passageiro: descubra os vencedores de 2019!

Com base nos avanços tecnológicos mais recentes, a Geotwin propõe uma revisão completa dos algoritmos para recomendar rotas alternativas, levando em conta a projeção da rede para o futuro (especialmente a transferência de fluxo). A solução deles, assim, possibilita prevenir fenômenos de congestionamento e reincidência em caso de situação perturbada.

Depoimento: "A ferramenta de tomada de decisão desenvolvida pela GeoTwin permite que a Île-de-France Mobilités tome decisões em tempo real sobre a redistribuição da carga de tráfego em suas redes. Ele tem outros potenciais interessantes, em particular sua integração com aplicações MaaS. O estudo possibilitou, graças a um trabalho aprofundado com algoritmos, estabelecer propostas para rotas alternativas levando em conta os riscos de sobrecarga (estado atual da rede e futuro diante das redireções propostas) e, assim, prevenir fenômenos de congestionamento e excesso de incidentes em caso de situação disruptiva. »

2º prêmio: Informações em tempo real para os passageiros – Nextérité