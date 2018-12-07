Escolha o design do metrô para as futuras linhas 15, 16 e 17
Um projeto a serviço do viajante, com trens:
- Acessível: Portas largas permitem que você entre e saia do trem de forma rápida e segura. O acesso para pessoas com mobilidade reduzida é possível em todo o trem, e as vagas são reservadas para pessoas em cadeiras de rodas e para crianças em carrinhos de bebê ou bagagem
- Confortável: ventilação, temperatura e iluminação são controladas e moduladas de acordo com o horário do dia para criar uma atmosfera relaxante. Além disso, a iluminação na plataforma é reforçada quando os passageiros entram e saem. O para-brisa extra largo oferece uma vista panorâmica da protuberância do túnel e das estações.
- Moderno e conectado: grandes e numerosas telas dinâmicas de informações são integradas ao longo de todo o comprimento do trem e todas as informações dos passageiros são tornadas consistentes com as da rede. Portanto, as tomadas USB oferecem uma forma de recarregar seu celular para continuar usando seu meio de comunicação durante as viagens.
- Seguro: a iluminação sob os assentos reforça a percepção de um espaço seguro e os trens são 100% protegidos por vídeo.
Uma ordem histórica para a rede Île-de-France Mobilités
Com 200 km de linhas adicionais e 68 novas estações, o Grand Paris Express é um projeto estruturador para a região da Île-de-France que facilitará as viagens de subúrbio para subúrbio. Para a operação das linhas 15, 16 e 17, a Île-de-France Mobilités e a Société du Grand Paris encomendaram até 183 trens novos, projetados pela Alstom.
Esses novos metrôs de alta capacidade que operam ferrovias poderão operar a até 110 km/h no modo automático sem motorista e consistirão em trens de 6 carros na linha 15 e 3 carros nas linhas 16 e 17. Os primeiros trens partirão da fábrica em 2022 para o primeiro serviço comercial previsto para 2024.
Esses trens serão disponibilizados para futuros operadores pela Île-de-France Mobilités , que assim terá acesso a equipamentos de nova geração, beneficiando-se das tecnologias mais recentes e oferecendo alto desempenho. A experiência de viagem vai combinar conforto e velocidade.
Descubra o resultado da consulta realizada em dezembro de 2018:
Você escolheu! Este é o rosto do futuro metrô das linhas 15, 16 e 17 do Grand Paris Express. A Île-de-France Mobilités lançou a aquisição dos primeiros 53 conjuntos de trens (€680 milhões) https://www.iledefrance-mobilites.fr/wp-content/uploads/2018/07/Ile-de-France-Mobilites-engage-680-millions-d-euros-pour-les-53-premeres-rames-du-metro-du-Grand-Paris-Express.pdf ...#TransportsIDF@GdParisExpress
Obrigado! Quase 13.000 de vocês votaram para escolher o projeto das linhas 15, 16 e 17