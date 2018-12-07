Escolha o design do metrô para as futuras linhas 15, 16 e 17

Uma ordem histórica para a rede Île-de-France Mobilités

Com 200 km de linhas adicionais e 68 novas estações, o Grand Paris Express é um projeto estruturador para a região da Île-de-France que facilitará as viagens de subúrbio para subúrbio. Para a operação das linhas 15, 16 e 17, a Île-de-France Mobilités e a Société du Grand Paris encomendaram até 183 trens novos, projetados pela Alstom.

Esses novos metrôs de alta capacidade que operam ferrovias poderão operar a até 110 km/h no modo automático sem motorista e consistirão em trens de 6 carros na linha 15 e 3 carros nas linhas 16 e 17. Os primeiros trens partirão da fábrica em 2022 para o primeiro serviço comercial previsto para 2024.

Esses trens serão disponibilizados para futuros operadores pela Île-de-France Mobilités , que assim terá acesso a equipamentos de nova geração, beneficiando-se das tecnologias mais recentes e oferecendo alto desempenho. A experiência de viagem vai combinar conforto e velocidade.