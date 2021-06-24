RER B: escolha o design do seu novo trem
A partir de novembro de 2025, 3 anos antes do planejado originalmente, um novo trem circulará na linha B do RER: o MI20.
A Île-de-France Mobilités queria que esse novo material rodante fosse o mais próximo possível das suas expectativas: mais acessível, mais espaçoso, mais confortável.
E como esse trem estará a serviço do povo da região da Île-de-France, estamos lançando uma grande consulta: você poderá votar no design do seu novo RER B!
O "rosto" do trem, organização interna e estética: oferecemos a você a escolha entre 3 identidades para seu futuro RER B. Três identidades que destacam, cada uma à sua maneira, os fundamentos deste novo trem diário.
A consulta vai até 31 de julho de 2021.
Lá dentro, lá fora: cabe a você votar!
A consulta foca no design externo e nos elementos dos móveis internos.
Bout-avant: o que você acha?
Do lado de fora, você poderá escolher entre 3 propostas de "frente" (essa é a "face" do trem)
Qual você prefere?
Qual design de interiores você escolheria?
Por dentro, você terá a escolha entre 3 "pacotes" de acessórios que incluem assentos, barras de apoio (para te segurar) e diferentes iluminações.
Atualização sobre o MI20
O MI20, a partir de novembro de 2025, será:
- 146 trens de nova geração que aumentam o conforto do usuário (videovigilância, ar-condicionado, informações dinâmicas otimizadas para passageiros) e são adaptados às necessidades específicas da linha B
- Trens com 104 metros de comprimento, organizados em 7 carros curtos (em comparação com os trens atuais de 4 carros), para atender às limitações de lacunas com muitas plataformas curvas na linha
- Carros mais largos e de 2 níveis (dependendo das limitações das cargas do UFR e do posicionamento dos equipamentos no teto)
- +20% dos assentos em comparação com os atuais conjuntos renovados do MI79/MI84 e 1070 assentos no total
- E metade dos espaços acessíveis no mesmo nível
- 26% dos assentos prioritários
- E claro: tomadas USB para carregar seus dispositivos, telas de informação grandes e numerosas, temperatura ajustada conforme a situação, iluminação suave e trens 100% protegidos por vídeo .
Ao mesmo tempo, a implantação desses trens MI20 na linha B em 2025 exigirá grandes adaptações na infraestrutura (alturas das plataformas, reforços de fornecimento de energia), mas também nas oficinas de manutenção (criação de uma nova oficina em Mitry e adaptação da oficina existente em Massy).