Escolha da rota norte e da estação "Grands Pêchers" para a extensão da linha 1 do metrô
A escolha de fazer a extensão da linha 1 passar pela estação Grands Pêchers tem a vantagem de atender tanto os habitantes de Montreuil quanto de Fontenay-sous-Bois. Essa escolha traz várias vantagens: tempo de trabalho muito mais curto e impacto menos significativo nas casas e no trânsito.
A extensão em algumas figuras
- 3 novas estações na linha 1 do metrô
- Aproximadamente 5 km de rota
- Um metrô a cada 1 minuto e 45 minutos durante o horário de pico da manhã
- Viagem de 6 a 7 minutos entre o Château de Vincennes e o Val de Fontenay
- 3 estações e escolha de rota para o norte
A extensão da linha 1 do metrô a partir de Château de Vincennes terá três novas estações:
- uma estação em Rigollots (Fontenay-sous-Bois);
- uma estação intermediária nos Grands Pêchers (Montreuil)
- um terminal no Val de Fontenay (Leste ou Sul).
Numerosas conexões com a rede de transporte
- Trem RER A
- Trem RER E
- Linha 15 do metrô
- Futura extensão do bonde 1
- E muitas linhas de ônibus
Île-de-France Mobilités (anteriormente STIF), a Região, o Estado e todos os parceiros (Departamento, Cidades, RATP) continuarão o projeto com base nessa rota única. A Île-de-France Mobilités continuará os estudos para produzir o arquivo de inquérito público. A investigação pública está planejada para 2018.
