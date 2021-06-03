Instruções de uso do COB para uso: descoberta de um centro de operações de barramento

O que é um Centro de Operações de Ônibus?

Diariamente, os agentes chamam de "COB" e, sob esse acrônimo técnico, é o centro nervoso da sua linha de ônibus que ganha vida.

Porque o Centro de Operações de Ônibus é essencial para o seu transporte diário: a alimentação e limpeza dos ônibus, seu armazenamento e manutenção, mas também a recepção e administração da equipe, a organização do serviço.

Os COBs podem acomodar de 20 a 300 ônibus.