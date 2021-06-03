Instruções de uso do COB para uso: descoberta de um centro de operações de barramento
O que é um Centro de Operações de Ônibus?
Diariamente, os agentes chamam de "COB" e, sob esse acrônimo técnico, é o centro nervoso da sua linha de ônibus que ganha vida.
Porque o Centro de Operações de Ônibus é essencial para o seu transporte diário: a alimentação e limpeza dos ônibus, seu armazenamento e manutenção, mas também a recepção e administração da equipe, a organização do serviço.
Os COBs podem acomodar de 20 a 300 ônibus.
Por que renovar COBs?
Totalmente comprometida com a transição energética, a Île-de-France Mobilités quer se tornar a primeira metrópole da Europa com transporte público 100% livre de carbono até 2030. Um objetivo ambicioso, porém realista, que envolve substituir ônibus e ônibus que ainda funcionam a diesel por modelos elétricos ou NGV (Gás Natural para Veículos) por biometano. O biometano é um gás obtido pela fermentação de compostos orgânicos (detritos, resíduos agrícolas, lixo, etc.), que dá uma segunda vida aos nossos resíduos.
Até o momento, 1600 ônibus são híbridos ou elétricos e 660 ônibus e ônibus circulam com NGV.
E é para receber, "alimentar" e manter esses novos veículos que é necessário renovar, adaptar ou até mesmo construir centros operacionais adaptados.
O que significa adaptar um centro de operações de ônibus?
Em termos concretos, isso significa equipar cada vaga de estacionamento de ônibus com uma tomada de biometano ou recarga elétrica. Isso também exige o apoio e desenvolvimento de um setor da Île-de-France para a produção desse famoso biometano.
A conversão dos centros operacionais de ônibus já está em andamento: 6 foram equipados com recargas de biometano e 4 com carregamento elétrico. No primeiro semestre de 2022, 30 centros operacionais estarão envolvidos em toda a região da Île-de-France: 4 passarão a ser elétricos, 24 serão adaptados ao NGV. E o movimento não vai parar por aí, pois novos centros operacionais estão em construção.
Quem constrói esses COBs?
Com a introdução da competição entre linhas de ônibus, a maioria dos novos centros operacionais está sendo construída pelos operadores delegados, sob a supervisão da Île-de-France Mobilités. Outros estão sendo construídos diretamente pela Île-de-France Mobilités, como o depósito TZen 4 em Corbeil-Essonnes (91), o depósito TZen 5 em Choisy-le-Roi (94), um depósito em Bondoufle (91) e, finalmente, o depósito Vaux-le-Pénil (77), que acabou de ser concluído.
Por sua vez, a RATP, em acordo com a Île-de-France Mobilités, lançou um plano de conversão de energia para todos os seus depósitos até 2025.
Com a abertura para a competição, futuros depósitos serão feitos diretamente pela Île-de-France Mobilités ou por operadores de transporte como parte de sua delegação de serviço público.
Vaux-le-Pénil: a COB do futuro
Enquanto muitos centros operacionais de ônibus de nova geração estão em construção, o de Vaux-le-Pénil (77) é muito especial: é o primeiro COB sob gestão direta de projetos da Île-de-France Mobilités que será entregue, em julho, ao delegado da Transdev responsável pela operação das linhas de ônibus de Grand Melun, cuja atividade começará em agosto neste local.
Localizado em um terreno arborizado de 2,2 hectares, este COB poderá acomodar 100 ônibus movidos a gás natural (NGV). Os funcionários do local serão acomodados em um edifício que atenda aos critérios de Alta Qualidade Ambiental (HQE) com telhado verde.
O Cob de Vaux-le-Pénil consiste em uma oficina de 2500 m² para manutenção e reparo de ônibus, um prédio de 915m² dedicado às operações – é onde ficarão a maior parte dos escritórios do local, a sala de atendimento dos motoristas e a área de recepção para os visitantes, além de um estacionamento de 4.800m² onde os funcionários da Transdev poderão estacionar.
Em Vaux-le-Pénil, serão operadas nada menos que 18 linhas de ônibus e 3 serviços de transporte sob demanda
Os municípios atendidos são Dammarie-les-Lys, Boissettes, Boissise-la-Bertrand, Boissise-le-Roi, La Rochette, Le Mée-sur-Seine, Limoges-Fourches, Lissy, Livry-sur-Seine, Maincy, Melun, Montereau-sur-le-Jard, Pringy, Rubelles, Vaux-le-Pénil, Voisenon, Villiers en Bière, Saint Fargeau-Ponthierry e Seine-Port.