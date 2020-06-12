Comitê para a avaliação da melhoria da oferta de transporte na Île-de-France para o ano de 2018
Criado em 2016 por Valérie Pécresse em sua função de Presidente da Île-de-France Mobilités, este comitê independente de especialistas tem como objetivo avaliar o escopo e o impacto das medidas implementadas pela Île-de-France Mobilités.
Este comitê é presidido por Jean-Paul Bailly, ex-presidente e CEO da RATP e ex-presidente do grupo La Poste. Ela reúne:
- Yves Crozet, Professor Emérito da Sciences-Po Lyon e ex-Diretor do Laboratório de Planejamento, Economia e Transportes (LAET),
- Marc Pélissier, Presidente da Associação de Usuários de Transporte FNAUT Île-de-France,
- Yves Ramette, ex-Diretor Executivo da SNCF Réseau Île-de-France e ex-Diretor Executivo Adjunto da RATP.
Até agora, o comitê produziu três relatórios, um por ano, para os anos de 2016, 2017 e 2018. Esses relatórios abrangem várias abordagens:
- Uma visão geral anual da evolução do transporte público na Île-de-France: evolução da oferta, tráfego e qualidade do serviço em toda a rede da Île-de-France, progresso de obras e projetos, elementos sobre custo e financiamento do transporte, etc.
- Uma avaliação detalhada de uma seleção de medidas emblemáticas, implementadas ou concluídas a cada ano,
- Uma análise complementar das medidas apresentadas no relatório de avaliação anterior e para as quais há dados atualizados disponíveis.
O relatório de 2018 foca nas seguintes medidas:
- Investimentos para melhorar a operação do RER D sul,
- O sistema de incentivos para carona via uma plataforma de rede,
- A experimentação de ônibus autônomos em dois tipos muito diferentes de ambientes urbanos,
- A política de estacionamento de bicicletas nas estações ("Véligo"),
- O desenvolvimento de faixas exclusivas para ônibus nas rodovias da região da Île-de-France.