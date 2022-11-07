Comitê de Parceiros de Mobilidade: cadastro

Um compromisso (real)

Ao se tornar membro do Comitê de Sócios, você se compromete a participar de todas as sessões, seja presencialmente e/ou remotamente. O Comitê se reúne aproximadamente 6 vezes por ano, durante o dia, e as reuniões duram de 2 a 3 horas. O mandato é de 3 anos não renovável.

Você também se compromete a respeitar a confidencialidade dos arquivos e debates.

A posição de membro do Comitê de Parceiros de Mobilidade, assim como qualquer outra função de membro de um órgão da Île-de-France Mobilités, não é remunerada e não está sujeita a despesas.

Não hesite em se inscrever para essa grande aventura no mundo do transporte.