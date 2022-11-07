Comitê de Parceiros de Mobilidade: cadastro
Você tem interesse em transporte público na região da Île-de-France e gostaria de dar sua opinião sobre seu desenvolvimento? A Île de France Mobilités está oferecendo a dois usuários de transporte da Île-de-France a oportunidade de ingressar no Comitê de Parceiros de Mobilidade, que também é composto por representantes de sindicatos, empregadores, associações de usuários e representantes locais eleitos.
O que é o Comitê de Parceiros de Mobilidade?
O Comitê de Parceiros de Mobilidade é um órgão consultivo que, por vinte anos, promove o diálogo entre as partes interessadas em mobilidade e oferece a todos uma melhor compreensão mútua dos desafios enfrentados pelo setor.
O Comitê de Parceiros de Mobilidade é consultado perante cada Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités para emitir um parecer sobre as questões da pauta.
Como faço para entrar no Comitê de Parceiros de Mobilidade?
Se você deseja se tornar membro deste órgão, envie sua candidatura (carta de apresentação e currículo) para o seguinte endereço: [email protected]
O sorteio será feito entre as inscrições completas.
Sua inscrição deve ser enviada até, no máximo, 17 de outubro de 2025.
Um compromisso (real)
Ao se tornar membro do Comitê de Sócios, você se compromete a participar de todas as sessões, seja presencialmente e/ou remotamente. O Comitê se reúne aproximadamente 6 vezes por ano, durante o dia, e as reuniões duram de 2 a 3 horas. O mandato é de 3 anos não renovável.
Você também se compromete a respeitar a confidencialidade dos arquivos e debates.
A posição de membro do Comitê de Parceiros de Mobilidade, assim como qualquer outra função de membro de um órgão da Île-de-France Mobilités, não é remunerada e não está sujeita a despesas.
Não hesite em se inscrever para essa grande aventura no mundo do transporte.