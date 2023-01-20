Como seu transporte público é financiado?
Para tornar a rede operacional, a Île-de-France Mobilités contrata empresas de transporte de nomes familiares (como SNCF, RATP, Lacroix Savac, Transdev ou Keolis), pagas para garantir a manutenção, operação e modernização das linhas, bem como a segurança dos passageiros e a implementação dos diversos serviços na estação.
Esses contratos operacionais representam as despesas anuais para o funcionamento adequado e desenvolvimento da rede. Em 2022, totalizaram €10,485 bilhões.
Quem participa do financiamento do seu transporte público?
Quem paga o quê pelo seu transporte?
Em 2022, a venda de assinaturas e ingressos correspondeu a 33% do orçamento total da Île-de-France Mobilités. De fato, é principalmente graças ao investimento de vários players que a rede regional encontra seu equilíbrio financeiro.
Empresas da Île-de-France: 48%
Empresas com mais de 10 funcionários baseadas na Île-de-France são as principais contribuidoras e representam 48% do financiamento total da Île-de-France Mobilités. De que maneiras eles participam do funcionamento da rede? É por meio de:
- O pagamento de mobilidade : uma contribuição devida por empregadores públicos e privados para financiar serviços de transporte e mobilidade
- Reembolso : os empregadores são obrigados a reembolsar até 50% dos bilhetes de transporte dos seus funcionários, podendo até 75%.
Viajantes: 33%
Os passageiros são a segunda fonte de financiamento para o transporte público na região da Île-de-France por meio da compra de várias assinaturas (anuais e mensais Navigo e Imagine R) e bilhetes T+. Eles possibilitam financiar a rede até 33%.
Competições públicas: 15%
O que são "competições públicas"? São auxílios financeiros concedidos na forma de contribuições, ações sociais, doações, compensações ou subsídios por instituições públicas. Mas de quem estamos falando? Da região, da cidade de Paris e dos departamentos. Juntos, eles contribuem com 15% do orçamento anual.
Divisão do financiamento para assistência pública
O Estado: 2%
O Estado subsidia o transporte público por meio de ajuda e subsídios de equilíbrio que correspondem a 2% do orçamento da Île-de-France Mobilités.
O restante: 2%
Uma parte final, cerca de 2%, vem da receita gerada pelos anúncios exibidos nas plataformas, no seu transporte ou nos pontos de ônibus, multas e diversos impostos.
O financiamento, a pedra angular do papel social do transporte
É esse ecossistema plural de financiamento que permite que a rede se modernize a cada ano, ganhe em precisão e avance para energias e materiais mais sustentáveis.
Um ecossistema que também oferece aos Île-de-France Mobilités a oportunidade de oferecer tarifas preferenciais e auxílio financeiro (como o Navigo Solidarity Pass, o Free Youth Integration Pass ou tarifas simples reduzidas, por exemplo), dando assim ao maior número possível de pessoas acesso ao transporte público.
O verdadeiro custo de um passe mensal Navigo
Da mesma forma, esse financiamento permite que todos os passageiros paguem apenas parte do bilhete. De fato, o custo real do Navigo Pass mensal, sem auxílio, subsídios ou financiamento externo além do do usuário, seria de 252 euros em vez dos 84,10 euros/mês cobrados aos residentes de Île-de-France.
O financiamento do transporte é, portanto, uma pedra angular da visão de transporte da Île-de-France Mobilités. Mobilidade justa, acessível e, acima de tudo, escalável.