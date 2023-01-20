Como seu transporte público é financiado?

Em 2022, a venda de assinaturas e ingressos correspondeu a 33% do orçamento total da Île-de-France Mobilités. De fato, é principalmente graças ao investimento de vários players que a rede regional encontra seu equilíbrio financeiro.

Empresas da Île-de-France: 48%

Empresas com mais de 10 funcionários baseadas na Île-de-France são as principais contribuidoras e representam 48% do financiamento total da Île-de-France Mobilités. De que maneiras eles participam do funcionamento da rede? É por meio de:

O pagamento de mobilidade : uma contribuição devida por empregadores públicos e privados para financiar serviços de transporte e mobilidade

: uma contribuição devida por empregadores públicos e privados para financiar serviços de transporte e mobilidade Reembolso : os empregadores são obrigados a reembolsar até 50% dos bilhetes de transporte dos seus funcionários, podendo até 75%.

Viajantes: 33%

Os passageiros são a segunda fonte de financiamento para o transporte público na região da Île-de-France por meio da compra de várias assinaturas (anuais e mensais Navigo e Imagine R) e bilhetes T+. Eles possibilitam financiar a rede até 33%.

Competições públicas: 15%

O que são "competições públicas"? São auxílios financeiros concedidos na forma de contribuições, ações sociais, doações, compensações ou subsídios por instituições públicas. Mas de quem estamos falando? Da região, da cidade de Paris e dos departamentos. Juntos, eles contribuem com 15% do orçamento anual.