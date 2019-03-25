Participe da consulta para o desenvolvimento da Estação Pole-Noise

Uma oficina de caminhada

Sábado, 13 de abril, das 10h às 12h, na estação Noisy-le-Sec (para registro: https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)

Outros meios de informação e expressão também estão disponíveis para coletar a opinião de todos:

um cupom pré-pago em T, que você pode encontrar no folheto do projeto, distribuído por todo o país

O site para descobrir o projeto e dar sua opinião.

Para descobrir o projeto em detalhes, ver seu percurso ou deixar uma avaliação, acesse o site do projeto.