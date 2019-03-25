Participe da consulta para o desenvolvimento da Estação Pole-Noise

Um centro de estação maior, confortável e acessível, com espaços públicos mais acolhedores

O projeto de desenvolvimento do hub da estação deve possibilitar:

  • ampliar a estação, com um novo prédio de passageiros, um salão, dois pátios dianteiros e uma passarela adaptada às necessidades dos passageiros;
  • melhorar as conexões entre os diferentes meios de transporte (trem, bonde, ônibus, carro, bicicleta e pedestre);
  • abrir a estação para a cidade e apoiar seu desenvolvimento;

Você pode conhecer em detalhes os objetivos do projeto, as direções planejadas e dar sua opinião no site do projeto.

Para poder ver este vídeo, deve

Uma consulta aberta a todos para obter informações e se expressar

Île-de-France Mobilités, a região Île-de-France, o estabelecimento territorial público Est Ensemble, a cidade de Noisy-le-Sec, o departamento de Seine-Saint-Denis e a SNCF convidam usuários, moradores locais e todos os interessados a participar da consulta para o desenvolvimento do polo da estação Noisy-le-Sec. Vários destaques são organizados para se expressar:

Dois encontros de passageiros no pátio da estação Noisy-le-Sec

  • Quinta-feira, 28 de março, das 17h às 19h.
  • Quinta-feira, 18 de abril, das 8h às 10h.

Uma reunião pública

  • Terça-feira, 9 de abril, às 19h, no Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès, em Noisy-le-Sec

Uma oficina de caminhada

Outros meios de informação e expressão também estão disponíveis para coletar a opinião de todos:

  • um cupom pré-pago em T, que você pode encontrar no folheto do projeto, distribuído por todo o país
  • O site para descobrir o projeto e dar sua opinião.

Para descobrir o projeto em detalhes, ver seu percurso ou deixar uma avaliação, acesse o site do projeto.

Infográfico: Logos dos financiadores da estação Noisy-le-Sec
Infográfico: Logos dos financiadores da estação Noisy-le-Sec