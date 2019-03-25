Participe da consulta para o desenvolvimento da Estação Pole-Noise
Um centro de estação maior, confortável e acessível, com espaços públicos mais acolhedores
O projeto de desenvolvimento do hub da estação deve possibilitar:
- ampliar a estação, com um novo prédio de passageiros, um salão, dois pátios dianteiros e uma passarela adaptada às necessidades dos passageiros;
- melhorar as conexões entre os diferentes meios de transporte (trem, bonde, ônibus, carro, bicicleta e pedestre);
- abrir a estação para a cidade e apoiar seu desenvolvimento;
Você pode conhecer em detalhes os objetivos do projeto, as direções planejadas e dar sua opinião no site do projeto.
Uma consulta aberta a todos para obter informações e se expressar
Île-de-France Mobilités, a região Île-de-France, o estabelecimento territorial público Est Ensemble, a cidade de Noisy-le-Sec, o departamento de Seine-Saint-Denis e a SNCF convidam usuários, moradores locais e todos os interessados a participar da consulta para o desenvolvimento do polo da estação Noisy-le-Sec. Vários destaques são organizados para se expressar:
Dois encontros de passageiros no pátio da estação Noisy-le-Sec
- Quinta-feira, 28 de março, das 17h às 19h.
- Quinta-feira, 18 de abril, das 8h às 10h.
Uma reunião pública
- Terça-feira, 9 de abril, às 19h, no Centre Gérard-Philipe, 115 rue Jean Jaurès, em Noisy-le-Sec
Uma oficina de caminhada
- Sábado, 13 de abril, das 10h às 12h, na estação Noisy-le-Sec (para registro: https://reamenagement-gare-noisylesec.iledefrance-mobilites.fr/rendez-vous/un-atelier-sous-forme-de-balade/)
Outros meios de informação e expressão também estão disponíveis para coletar a opinião de todos:
- um cupom pré-pago em T, que você pode encontrar no folheto do projeto, distribuído por todo o país
- O site para descobrir o projeto e dar sua opinião.
Para descobrir o projeto em detalhes, ver seu percurso ou deixar uma avaliação, acesse o site do projeto.