Consulta sobre o projeto de reurbanização da estação Mantes-la-Jolie e criação de uma faixa exclusiva para ônibus

Apoiando o desenvolvimento do Mantois e a chegada da extensão da linha E do trem-RER

Para acompanhar a chegada da extensão da RER E e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, a Île-de-France Mobilités, a região Île-de-France, o Departamento de Yvelines e a comunidade urbana Grand Paris Seine & Oise estão planejando criar uma faixa exclusiva para ônibus e reurbanizar a estação Mantes-la-Jolie.

Essa nova ligação rápida e regular, atendendo o centro da estação Mantes-la-Jolie, o distrito de Val Fourré, o futuro ecodistrito fluvial e Rosny-sur-Seine, contribuirá para melhorar as condições de viagem dos passageiros.

Para facilitar a coexistência dos diferentes meios de transporte (pedestres, bicicletas, transporte público, carros) e acomodar o aumento do número de passageiros no horizonte da extensão da RER E para o oeste, também está planejado reurbanizar todo o polo da estação Mantes-la-Jolie.