Consulta sobre o projeto de reurbanização da estação Mantes-la-Jolie e criação de uma faixa exclusiva para ônibus
Apoiando o desenvolvimento do Mantois e a chegada da extensão da linha E do trem-RER
Para acompanhar a chegada da extensão da RER E e os diversos projetos de desenvolvimento urbano planejados para a região de Mantois, a Île-de-France Mobilités, a região Île-de-France, o Departamento de Yvelines e a comunidade urbana Grand Paris Seine & Oise estão planejando criar uma faixa exclusiva para ônibus e reurbanizar a estação Mantes-la-Jolie.
Essa nova ligação rápida e regular, atendendo o centro da estação Mantes-la-Jolie, o distrito de Val Fourré, o futuro ecodistrito fluvial e Rosny-sur-Seine, contribuirá para melhorar as condições de viagem dos passageiros.
Para facilitar a coexistência dos diferentes meios de transporte (pedestres, bicicletas, transporte público, carros) e acomodar o aumento do número de passageiros no horizonte da extensão da RER E para o oeste, também está planejado reurbanizar todo o polo da estação Mantes-la-Jolie.
Como participar?
Sexta-feira, 3 de junho de 2016
das 12h30 às 15h30
Encontro no Mercado
de Val Fourré a Mantes-la-Jolie
Terça-feira, 7 de junho de 2016
das 17h às 19h.
Reuniões na saída
a partir da estação de trem Mantes-la-Jolie
Terça-feira, 14 de junho de 2016
às 20h30.
Reunião pública
na ágora de Mantes-la-Jolie (sala A)
254, Boulevard du Maréchal Juin
Segunda-feira, 20 de junho de 2016
das 12h às 14h.
Oficina com os usuários do centro da estação
no Centro Aquático Aquasport em Mantes-la-Ville
1, rue Jean Jaouen (registre na http://www.bus-pole-mantois.fr)
Outros meios de participação também estão disponíveis para o público, que poderá:
- Publique sua opinião no site do projeto, onde a maioria das informações sobre o projeto pode ser encontrada
- preencha o cupom destacável anexado ao documento informativo e envie-o sem porte postal, entre 30 de maio e 1º de julho de 2016.
Atores econômicos e sociais também serão especialmente solicitados como parte de uma reunião que lhes permitirá se expressar sobre as condições de transporte de seus clientes, funcionários ou usuários. Documentos informativos também estão disponíveis em prefeituras.