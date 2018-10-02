Conclusões do estudo realizado sobre a viabilidade do transporte público gratuito na Île-de-France, seu financiamento e política de preços

Nenhuma fonte alternativa de financiamento parece viável para compensar a perda de tal quantia, que representaria um aumento da tributação de €500 em média por ano e por domicílio na região de Île-de-France, mesmo sendo necessário gastar mais a cada ano para aumentar o fornecimento de transporte a fim de atender às necessidades: reforço do fornecimento de ônibus, extensão das linhas de bonde e metrô, abertura das linhas 15, 16, 17 e 18 do metrô de Île-de-France e das linhas 9, 10, 12 e 13 do bonde, extensão do RER E, etc.

No caso de aumento do Pagamento ao Transporte, pago pelos empregadores, os efeitos macroeconômicos seriam, segundo uma avaliação realizada pela Direção-Geral do Tesouro, recessivos no médio e longo prazo, com a destruição de 30.000 empregos e a perda de 0,7 ponto do PIB regional (ou seja, pouco mais de €4 bilhões). No caso dos pedágios urbanos, níveis particularmente altos seriam necessários para alcançar tais receitas: por exemplo, um pedágio cordonal ao redor de Paris, excluindo o anel viário, que custaria €8 durante o horário de pico e €5 fora do horário de pico, geraria menos de €400 milhões em receita anual. Um pedágio em uma área mais ampla e em um nível mais alto seria altamente injusto, pesando fortemente sobre famílias de baixa renda dependentes do carro.

O transporte gratuito, portanto, acarretaria um risco significativo de empobrecimento do transporte público e deterioração da qualidade do serviço, já que melhorias na oferta ou mesmo sua mera manutenção não poderão mais ser financiadas.