Abertura das linhas de bonde para a concorrência na Île-de-France: inscrições abertas para as audiências de outubro de 2025

A Île-de-France Mobilités, a autoridade de transporte da Île-de-France, está organizando audiências abertas a todos os operadores de transporte, como parte da abertura das linhas de bonde (atualmente operadas pela EPIC RATP) à concorrência.

Linhas lançadas para competição

Neste bilhete, a Île-de-France Mobilités está estendendo o escopo de reflexão para as linhas de cabo T9, T10 e C1 , operadas, respectivamente, pelas empresas Keolis, RATP CAP Île-de-France e Transdev.

Até o momento, esse escopo representa:

10 linhas de bonde

12 locais de manutenção e armazenamento (incluindo 1 em construção)

200+ estações

294 remos

14,8 milhões de quilômetros comerciais planejados para 2025

352 milhões de viagens em 2024.

O Cabo 1, também um meio de transporte guiado, poderia ser incluído em uma das áreas de concessão previstas. Terá 5 estações no momento da entrada em funcionamento e está equipado com 105 cabines.

Essas informações serão usadas para preparar os chamados para licitações que serão lançados.

Pensamentos dos operadores

Os operadores terão que apresentar suas reflexões iniciais sobre, em particular:

os desafios de colocar concessões de linhas de bonde para a concorrência e sua operação em relação a cenários de atribuição;

os procedimentos a serem fornecidos pela Île-de-France Mobilités para limitar ou remover barreiras de entrada;

os desafios da transição operacional e da continuidade do serviço, especialmente no que diz respeito a sistemas de informação;

quaisquer recomendações resultantes da experiência adquirida pelo operador no contexto de licitações e/ou operação de linhas de bonde em grandes cidades europeias ou internacionais;

os desafios da manutenção rotineira e patrimonial do material rodante e da infraestrutura em uma lógica de qualidade de serviço, otimização de recursos e sustentabilidade do patrimônio.

Condução das audiências

As audiências ocorrerão em caráter provisório nas semanas de 13 e 20 de outubro de 2025 , por videoconferência ou nas instalações da Île-de-France Mobilités (9º arrondissements de Paris).

As datas e horários finais serão comunicados posteriormente aos operadores de transporte pré-registrados.

Após o pré-registro, antes da data indicada neste aviso, os operadores receberão um arquivo e uma lista de perguntas para as quais devem enviar as respostas conforme os termos e condições que lhes serão indicados.

A Île-de-France Mobilités deseja organizar uma bolsa focada principalmente nos cenários identificados de atribuição de horários sobre os quais deseja obter a opinião do mercado em sentido amplo e, em particular, a dos operadores econômicos ativos em contratos de transporte de passageiros.

Portanto, esse aviso não constitui um aviso contratual, mas uma medida de divulgação relacionada a um procedimento de fontes que se refere principalmente a essa questão.

Aplicação

Operadores de transporte interessados são convidados a se registrar até 24 de setembro, inclusive enviando um e-mail para o seguinte endereço: [email protected] especificando as seguintes informações: Nome da empresa / Contato (Nome) / Número de telefone / Endereço de e-mail.