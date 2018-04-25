Decisões do Conselho Mobilités da Île-de-France – 24 de abril de 2018

De um olhar

Aprovação do projeto preliminar para a futura linha T Zen 3 em Seine-Saint-Denis

Após ser declarado projeto de interesse geral no final de 2016, o T Zen 3 está entrando em sua fase concreta com a validação do projeto preliminar pela Île-de-France Mobilités. Essa nova infraestrutura que liga Paris aos Pavillões-sous-Bois representa um investimento de quase 190 milhões de euros. O T Zen 3 fortalecerá significativamente a oferta de transporte existente ao longo do Canal de l'Ourcq ao criar conexões com as linhas de bonde e metrô existentes na região (bondes expressos 1, 3, 4 e 11, e Metrô 5). Esse projeto de estruturação será acompanhado por uma reurbanização profunda da antiga RN3, ao longo da qual muitos projetos imobiliários estão sendo desenvolvidos, na pauta: acalmar o tráfego de carros, criar ciclovias, alargar calçadas, etc.

Os ônibus que operarão na linha futura serão 100% elétricos ou híbridos NGV/elétricos, financiados 100% pela Île-de-France Mobilités.

Modernização e novos serviços para as estações de Île-de-France

O plano de €3 bilhões para modernizar as estações da Île-de-France para 150 estações na região da Île-de-France continua em andamento. A Île-de-France Mobilités acaba de votar para financiar os projetos de reurbanização das estações Poissy e Nogent-sur-Marne, bem como a criação de novas instalações Park and Ride para as estações Trilport e Bouray. Esses projetos tornarão essas quatro estações multimodais e multi-serviços para facilitar a vida dos moradores de Île-de-France, mas também para apoiar o crescimento constante do número de passageiros que passam por elas diariamente.

Île-de-France Mobilités retorna ao equilíbrio financeiro

Após dois anos de considerável esforço e gestão rigorosa, a Île-de-France Mobilités está de volta ao equilíbrio financeiro e está novamente em posição de olhar para o futuro com serenidade. Após um ano financeiro de 2016 muito difícil pela implementação do passe Navigo de tarifa única, decidido sob o mandato anterior, os novos recursos (aumento no pagamento de transporte, TICPE) obtidos pelo presidente da Île-de-France Mobilités junto ao governo tornaram possível garantir as contas públicas da autoridade de forma sustentável. Essa situação financeira melhorada possibilitará a adoção de uma política sem precedentes de investimento em transporte público na região da Île-de-France, combinando o desenvolvimento da oferta e o fortalecimento da qualidade do serviço.