Decisões do Conselho Mobilités da Île-de-France – 24 de abril de 2018
32 composições Dualis encomendadas para os futuros trens expressos Tram 12 e 13
A Île-de-France Mobilités acaba de votar para comprar 32 novos trens DUALIS por um valor de 208 milhões de euros. Esses novos trens, projetados para conectar perfeitamente trilhos ferroviários existentes com novos trechos no centro da cidade, serão operados em duas futuras linhas atualmente em construção: a linha 12 Express, que cruzará o Essonne entre Massy e Evry, e a linha 13 Express em Yvelines entre Saint-Germain-en-Laye e Saint-Cyr-L'Ecole.
Esses trens, projetados e fabricados na França pela Alstom, atualmente circulam no expresso do Bonde 11 e serão instalados no próximo ano no novo ramal do Bonde 4. Eles combinam as vantagens do bonde (tráfego urbano, aceleração, bitola reduzida) e a alta velocidade do trem (até 100 km/h em velocidade comercial). Cada trem será totalmente acessível a pessoas com mobilidade reduzida, com ar-condicionado e equipado com um sistema dinâmico de informação ao passageiro. Esse investimento é 100% fornecido pela Île-de-France Mobilités.
Ônibus limpos: Mais de 2000 ônibus encomendados até 2020
para acelerar a transição energética
Ciente dos desafios de saúde pública, a Île-de-France Mobilités decidiu acelerar a transição energética dos 9.500 ônibus e ônibus que circulam pelas estradas da região da Île-de-France, tanto em Paris quanto nos subúrbios periféricos. Com pedidos estratégicos para a indústria de ônibus elétricos, a maior da Europa, a frota da Île-de-France mudará sua estrutura. Espera-se que mais de 2000 ônibus limpos sejam encomendados até 2020 para alcançar a ambiciosa meta de 100% de ônibus limpos para áreas urbanas densas até 2025.
Novos pedidos entre 2018 e 2020, 1.200 veículos elétricos ou de biogás para Paris e os subúrbios internos. 800 veículos elétricos ou de biogás para os subúrbios externos. 11 depósitos de ônibus foram convertidos para carregar ônibus limpos.
Numerosas adições à linha de ônibus, bondes e trens
Desde dezembro de 2016, graças a grandes investimentos nos subúrbios periféricos, a Île-de-France Mobilités e os operadores de transporte vêm lançando um programa ambicioso para desenvolver a rede de ônibus. O objetivo é criar uma rede regional de ônibus equilibrada e coerente para a região da Île-de-France, adaptada aos problemas de transporte de cada território e perfeitamente conectada a meios de transporte pesados, como trens e bondes.
Ampliando essa dinâmica, os novos reforços da oferta votados pelo conselho da Île-de-France Mobilités dizem respeito a 43 linhas de ônibus. Eles possibilitam oferecer mais ônibus durante o horário de pico, nos fins de semana e à noite, para melhor se adaptar às necessidades dos passageiros. Esses reforços também possibilitam adaptações para melhor atender novos distritos, serviços públicos e parques empresariais.
11% da nova oferta, 95 Val d'Oise, 78 Yvelines, 91 Esonne, 77 Seine-et-Marne, 75, 92, 93, 94 Paris e subúrbios internos.
O conselho também decidiu aumentar a frequência de 5 linhas de bonde (Bonde 1, 2, 3, 5 e 6), cujo número de passageiros aumentou significativamente nos últimos anos. O objetivo é melhor alinhar a oferta de transporte às necessidades dos passageiros. Novos serviços foram finalmente votados para o RER C (novos trens à noite para o ramal sul) e a linha H do Transilien (novas paradas em Persan).
De um olhar
Aprovação do projeto preliminar para a futura linha T Zen 3 em Seine-Saint-Denis
Após ser declarado projeto de interesse geral no final de 2016, o T Zen 3 está entrando em sua fase concreta com a validação do projeto preliminar pela Île-de-France Mobilités. Essa nova infraestrutura que liga Paris aos Pavillões-sous-Bois representa um investimento de quase 190 milhões de euros. O T Zen 3 fortalecerá significativamente a oferta de transporte existente ao longo do Canal de l'Ourcq ao criar conexões com as linhas de bonde e metrô existentes na região (bondes expressos 1, 3, 4 e 11, e Metrô 5). Esse projeto de estruturação será acompanhado por uma reurbanização profunda da antiga RN3, ao longo da qual muitos projetos imobiliários estão sendo desenvolvidos, na pauta: acalmar o tráfego de carros, criar ciclovias, alargar calçadas, etc.
Os ônibus que operarão na linha futura serão 100% elétricos ou híbridos NGV/elétricos, financiados 100% pela Île-de-France Mobilités.
Modernização e novos serviços para as estações de Île-de-France
O plano de €3 bilhões para modernizar as estações da Île-de-France para 150 estações na região da Île-de-France continua em andamento. A Île-de-France Mobilités acaba de votar para financiar os projetos de reurbanização das estações Poissy e Nogent-sur-Marne, bem como a criação de novas instalações Park and Ride para as estações Trilport e Bouray. Esses projetos tornarão essas quatro estações multimodais e multi-serviços para facilitar a vida dos moradores de Île-de-France, mas também para apoiar o crescimento constante do número de passageiros que passam por elas diariamente.
Île-de-France Mobilités retorna ao equilíbrio financeiro
Após dois anos de considerável esforço e gestão rigorosa, a Île-de-France Mobilités está de volta ao equilíbrio financeiro e está novamente em posição de olhar para o futuro com serenidade. Após um ano financeiro de 2016 muito difícil pela implementação do passe Navigo de tarifa única, decidido sob o mandato anterior, os novos recursos (aumento no pagamento de transporte, TICPE) obtidos pelo presidente da Île-de-France Mobilités junto ao governo tornaram possível garantir as contas públicas da autoridade de forma sustentável. Essa situação financeira melhorada possibilitará a adoção de uma política sem precedentes de investimento em transporte público na região da Île-de-France, combinando o desenvolvimento da oferta e o fortalecimento da qualidade do serviço.