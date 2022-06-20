Metrô: escolha os nomes das futuras estações da linha 14

Nos últimos anos, oferecemos a você a oportunidade de votar no design dos seus futuros trens. Hoje, pedimos que escolham os nomes das próximas quatro estações da linha 14.

Essas estações são atualmente designadas por nomes provisórios:

Kremlin-Bicêtre Hospital

Instituto Villejuif Gustave-Roussy

Chevilly Trois-Communes

Saint-Denis Pleyel

Amanhã, eles serão chamados conforme VOCÊ decidir!

Você poderá escolher seu nome preferido entre as propostas selecionadas pela Île-de-France Mobilités e pelos representantes eleitos dos municípios atendidos por essas estações.

Então, de 20 de junho a 4 de julho, depende de você: vote!