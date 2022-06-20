Metrô: escolha os nomes das futuras estações da linha 14
Escolha o nome das suas futuras estações
Nos últimos anos, oferecemos a você a oportunidade de votar no design dos seus futuros trens. Hoje, pedimos que escolham os nomes das próximas quatro estações da linha 14.
Essas estações são atualmente designadas por nomes provisórios:
- Kremlin-Bicêtre Hospital
- Instituto Villejuif Gustave-Roussy
- Chevilly Trois-Communes
- Saint-Denis Pleyel
Amanhã, eles serão chamados conforme VOCÊ decidir!
Você poderá escolher seu nome preferido entre as propostas selecionadas pela Île-de-France Mobilités e pelos representantes eleitos dos municípios atendidos por essas estações.
Então, de 20 de junho a 4 de julho, depende de você: vote!
Descubra as 4 futuras estações a serem nomeadas
1. Hospital Kremlin-Bicêtre
Localizada em Kremlin-Bicêtre, em frente ao hospital Bicêtre (CHU), essa futura estação ficará na Avenida Gabriel Péri e ao longo da rodovia A6. Poderá ser utilizado pelos habitantes dos municípios de Kremlin-Bicêtre e Gentilly, e melhorará a acessibilidade ao hospital, que já é atendido a leste pela linha 7 do metrô.
A criação dessa nova estação faz parte da transformação total desse distrito dinâmico, que resulta na criação de novas moradias em Kremlin-Bicêtre e Arcueil.
2. Instituto Villejuif Gustave-Roussy
No coração do futuro Campus Grand Parc, esta nova estação em Villejuif será atendida pela linha 15 Sul a partir de 2025.
Em frente ao Instituto Gustave Roussy, o principal centro de câncer da Europa, oferecerá acessibilidade excepcional à parte oeste da cidade, que até agora era pouco servida pelo transporte público. Ele estará localizado a poucos passos do vasto Parque Departamental Hautes-Bruyères, o ponto mais alto do Val-de-Marne, com vista para os vales do Bièvre e do Sena, e limitado pela rodovia A6.
O distrito de Hautes-Bruyères está vivendo um forte crescimento demográfico, devido ao desenvolvimento iminente do Campus Grand Parc, um polo de pesquisa e inovação no setor de saúde com vocação internacional.
Essa futura estação permitirá que os moradores de Villejuif que moram nas proximidades e futuros visitantes do campus acessem toda a metrópole da Grande Paris em uma viagem de até 45 minutos, até 2030.
3. Chevilly Trois-Communes
Localizada em L'Haÿ-les-Roses, esta nova estação estará no cruzamento de três cidades dinâmicas no Val-de-Marne: L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue e Villejuif, no cruzamento da Rue de Bicêtre, Rue de Lallier e Rue Paul-Hochard.
A chegada dessa futura estação na linha 14 Sul, a partir de 2024, deve proporcionar uma grande abertura regional para os distritos de Sorbiers e Saussaie, em Chevilly-Larue, Lallier-Bicêtre e Paul Hochart, em L'Haÿ-les-Roses, e Sainte-Colombe, em Villejuif.
4. Saint-Denis Pleyel
Essa futura estação fará do distrito de Pleyel, em Saint-Denis, um dos principais centros de transporte da região de Paris.
No centro do projeto Paris 2024, abrigará a Vila Olímpica e Paralímpica e já está passando por uma transformação urbana sem precedentes, com a criação de mais de 2.000 unidades habitacionais, áreas verdes, lojas e centros de atividades culturais.
Com essas cinco linhas futuras e uma oferta de transporte já marcada pela presença da linha 13 e do RER D, todos os usuários desta área, profissionais e moradores, poderão desfrutar de acessibilidade excepcional.