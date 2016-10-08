O Grand Paris des Buses: por quê?

A rede de ônibus em Île-de-France precisa ser adaptada às necessidades dos moradores da Île-de-France. Nos subúrbios externos, apenas 29% dos habitantes usam transporte público, devido à falta de suprimentos, e em Paris a rede não passou por mudanças significativas desde... 70 anos! Qual é o ônibus de amanhã? Consulta regional importante, até 5 de novembro, dê sua opinião!