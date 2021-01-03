Contrato 2020-2023 entre Île-de-France Mobilités e SNCF: fortes compromissos para atender passageiros

Entrada de um residente da Île-de-France na estação Pont Cardinet © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Compromissos muito fortes

Pontualidade, bom serviço às estações nos subúrbios externos, qualidade da informação aos passageiros e o bom funcionamento dos equipamentos da estação: esses são os principais compromissos assumidos pela SNCF.

 

Um bônus/malus acentuado

Para incentivar a SNCF a respeitar seus compromissos, a Île-de-France Mobilités os correlacionou com bônus/malusos que podem chegar a 100 milhões de euros por ano (em comparação com 23 milhões no contrato anterior).

Bom saber

Para refletir melhor a realidade vivida pelos moradores de Île-de-France, 25% do valor desse bônus/malus será baseado na pesquisa de percepção dos passageiros realizada continuamente pela Île-de-France Mobilités entre usuários regulares da rede. No contrato anterior, era apenas 10%.

Assinaturas e pontualidade: um mecanismo sistemático de reembolso

Île-de-France Mobilités defende o poder de compra dos passageiros! Um reembolso automático dos ingressos de temporada agora é previsto em caso de pontualidade inaceitável em linha ou eixo.

Aqui está a regra:

Pontualidade inferior a 80%

- Por 3 a 5 meses não consecutivos = 1/2 mês de assinatura reembolsada

- Por 6 a 9 meses não consecutivos = 1 mês de assinatura reembolsada

- Para mais de 9 meses não consecutivos = 1,5 mês de assinatura reembolsada

Bombardeiro Regio2N na estação de Montereau © Christophe RECOURA - Île-de-France Mobilités
Strike: penalidades não finalizadas

Quando trens não circulam devido a uma greve, a SNCF sofre penalidades.

- No contrato anterior, esses valores eram limitados a €15 milhões. Mas esse teto foi atingido sistematicamente, em anos marcados por movimentos sociais.

- Esse teto foi agora levantado, o que proporcionará um forte incentivo para a SNCF encontrar soluções para manter o tráfego em todas as situações.

Uma duplicação do investimento para transporte cotidiano

A modernização dos equipamentos e serviços é uma prioridade deste novo contrato. E com €8,1 bilhões, esse contrato dobra o investimento em relação ao período anterior.

Ele é distribuído da seguinte forma:

€6,4 bilhões para:

- Material rodante

- Oficinas de manutenção

-Distribuição

- Informações para passageiros

€1,7 bilhão* para ativos da estação

 

*incluindo €442 milhões financiados em patrimônio pela Gares & Connexions, o especialista em estações, desde o design até a operação e marketing

Acessibilidade na estação Saint-Lazare © Jean-Marc GOURDON - Île-de-France Mobilités
O que esses investimentos vão financiar?

Os investimentos financiados pela Île-de-France Mobilités permitirão à SNCF garantir:

- Uma oferta aprimorada de serviço para a estação

o Acessibilidade

o Renovação do patrimônio

o Desenvolvimento de lojas e serviços

- Uma oferta de transporte no mais alto padrão graças à chegada de novos vagões

o Brighter

o Ar-condicionado

o Equipado com informações para passageiros

 

Esses investimentos também permitirão a implantação de inovações e serviços dedicados aos viajantes:

- Novas máquinas de venda automática com recursos aprimorados (duas telas, sugestões de rotas, tradução em tempo real, comandos de voz, novos métodos de pagamento sem contato, etc.)

- Bilhetagem mais flexível (com Navigo Liberté +)

- Uma luta reforçada contra a fraude – em particular com a generalização dos terminais de validação na entrada e saída das estações

Informações para passageiros - Gare Saint-Lazare © William BEAUCARDET - Île-de-France Mobilités
Transilien: remuneração, participação nos lucros e controle de custos

No lado financeiro, Transilien (que é uma atividade da SNCF Voyageurs)

- receberá uma participação nos lucros sobre receitas e validações

- está comprometido em controlar seus custos

- tem a missão de desenvolver a eficiência de seus serviços

 

A remuneração negociada por esse contrato é de €2.300 milhões sem impostos em 2020 (antes de considerar as receitas de passageiros) e €2.240 milhões sem impostos em 2023.

 

Uma marca, para melhor legibilidade

Para simplificar viagens, conexões e informações para os passageiros, ao longo de toda a viagem, onde quer que estejam na região, mas também para testemunhar a transferência da marca Île-de-France Mobilités, a visibilidade da marca Île-de-Mobilités ainda ganha força.

 

Equipamentos, serviços, informações para passageiros, espaços comerciais, bilhetagem, estações e comunicação: tudo agora está nas cores da Île-de-France Mobilités.

Assinatura do contrato SNCF / Île-de-France Mobilités, em Saint-Ouen, nos escritórios da Região da Île-de-France, em 9 de dezembro de 2020 © Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
Um compromisso muito forte com o serviço aos passageiros

Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France, presidente da Île-de-France Mobilités, e Jean-Pierre Farandou, presidente e CEO da SNCF, este contrato é "um contrato vencedor para o povo da região da Île-de-France que tem fortes ambições pela qualidade de todas as viagens Transilien, com o leitmotiv de melhorar o serviço de passageiros".