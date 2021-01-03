Contrato 2020-2023 entre Île-de-France Mobilités e SNCF: fortes compromissos para atender passageiros

Assinaturas e pontualidade: um mecanismo sistemático de reembolso

Île-de-France Mobilités defende o poder de compra dos passageiros! Um reembolso automático dos ingressos de temporada agora é previsto em caso de pontualidade inaceitável em linha ou eixo.

Aqui está a regra:

Pontualidade inferior a 80%

- Por 3 a 5 meses não consecutivos = 1/2 mês de assinatura reembolsada

- Por 6 a 9 meses não consecutivos = 1 mês de assinatura reembolsada

- Para mais de 9 meses não consecutivos = 1,5 mês de assinatura reembolsada