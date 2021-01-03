Contrato 2020-2023 entre Île-de-France Mobilités e SNCF: fortes compromissos para atender passageiros
Compromissos muito fortes
Pontualidade, bom serviço às estações nos subúrbios externos, qualidade da informação aos passageiros e o bom funcionamento dos equipamentos da estação: esses são os principais compromissos assumidos pela SNCF.
Um bônus/malus acentuado
Para incentivar a SNCF a respeitar seus compromissos, a Île-de-France Mobilités os correlacionou com bônus/malusos que podem chegar a 100 milhões de euros por ano (em comparação com 23 milhões no contrato anterior).
Bom saber
Para refletir melhor a realidade vivida pelos moradores de Île-de-France, 25% do valor desse bônus/malus será baseado na pesquisa de percepção dos passageiros realizada continuamente pela Île-de-France Mobilités entre usuários regulares da rede. No contrato anterior, era apenas 10%.
Assinaturas e pontualidade: um mecanismo sistemático de reembolso
Île-de-France Mobilités defende o poder de compra dos passageiros! Um reembolso automático dos ingressos de temporada agora é previsto em caso de pontualidade inaceitável em linha ou eixo.
Aqui está a regra:
Pontualidade inferior a 80%
- Por 3 a 5 meses não consecutivos = 1/2 mês de assinatura reembolsada
- Por 6 a 9 meses não consecutivos = 1 mês de assinatura reembolsada
- Para mais de 9 meses não consecutivos = 1,5 mês de assinatura reembolsada
Strike: penalidades não finalizadas
Quando trens não circulam devido a uma greve, a SNCF sofre penalidades.
- No contrato anterior, esses valores eram limitados a €15 milhões. Mas esse teto foi atingido sistematicamente, em anos marcados por movimentos sociais.
- Esse teto foi agora levantado, o que proporcionará um forte incentivo para a SNCF encontrar soluções para manter o tráfego em todas as situações.
Uma duplicação do investimento para transporte cotidiano
A modernização dos equipamentos e serviços é uma prioridade deste novo contrato. E com €8,1 bilhões, esse contrato dobra o investimento em relação ao período anterior.
Ele é distribuído da seguinte forma:
€6,4 bilhões para:
- Material rodante
- Oficinas de manutenção
-Distribuição
- Informações para passageiros
€1,7 bilhão* para ativos da estação
*incluindo €442 milhões financiados em patrimônio pela Gares & Connexions, o especialista em estações, desde o design até a operação e marketing
O que esses investimentos vão financiar?
Os investimentos financiados pela Île-de-France Mobilités permitirão à SNCF garantir:
- Uma oferta aprimorada de serviço para a estação
o Acessibilidade
o Renovação do patrimônio
o Desenvolvimento de lojas e serviços
- Uma oferta de transporte no mais alto padrão graças à chegada de novos vagões
o Brighter
o Ar-condicionado
o Equipado com informações para passageiros
Esses investimentos também permitirão a implantação de inovações e serviços dedicados aos viajantes:
- Novas máquinas de venda automática com recursos aprimorados (duas telas, sugestões de rotas, tradução em tempo real, comandos de voz, novos métodos de pagamento sem contato, etc.)
- Bilhetagem mais flexível (com Navigo Liberté +)
- Uma luta reforçada contra a fraude – em particular com a generalização dos terminais de validação na entrada e saída das estações
Transilien: remuneração, participação nos lucros e controle de custos
No lado financeiro, Transilien (que é uma atividade da SNCF Voyageurs)
- receberá uma participação nos lucros sobre receitas e validações
- está comprometido em controlar seus custos
- tem a missão de desenvolver a eficiência de seus serviços
A remuneração negociada por esse contrato é de €2.300 milhões sem impostos em 2020 (antes de considerar as receitas de passageiros) e €2.240 milhões sem impostos em 2023.
Uma marca, para melhor legibilidade
Para simplificar viagens, conexões e informações para os passageiros, ao longo de toda a viagem, onde quer que estejam na região, mas também para testemunhar a transferência da marca Île-de-France Mobilités, a visibilidade da marca Île-de-Mobilités ainda ganha força.
Equipamentos, serviços, informações para passageiros, espaços comerciais, bilhetagem, estações e comunicação: tudo agora está nas cores da Île-de-France Mobilités.
Um compromisso muito forte com o serviço aos passageiros
Para Valérie Pécresse, presidente da Região da Île-de-France, presidente da Île-de-France Mobilités, e Jean-Pierre Farandou, presidente e CEO da SNCF, este contrato é "um contrato vencedor para o povo da região da Île-de-France que tem fortes ambições pela qualidade de todas as viagens Transilien, com o leitmotiv de melhorar o serviço de passageiros".