Covid-19: compensação pelo pacote Imagine R Student
Lockdown, redução de capacidade, ensino a distância, toque de recolher, fechamento de locais culturais e de convivência: nos últimos meses, as viagens dos estudantes foram muito reduzidas em Île-de-France. Como resultado, eles usaram muito menos o passe imagine R.
Compensação de €85
Por isso, o conselho de administração da Île-de-France Mobilités votou em 14 de abril para compensar os assinantes de €85, imagina R Étudiant. Esses 85 euros correspondem a 3 meses de uso do pacote.
Essa compensação está aberta a todos os portadores de um pacote Imagine R Student, ou seja, 500.000 assinantes.
Vejo você na plataforma dedicada de 22 de abril a 22 de maio inclusive.
A plataforma dedicada Mondedommagementimaginer.fr está aberta a pedidos de indenização desde 22 de abril. Tudo o que você precisa fazer é inserir seu número de passe Imagine R Student e suas informações de contato; a compensação de €85 é então automaticamente creditada na conta bancária associada à assinatura.
Em alguns casos (se você pagou sua assinatura em dinheiro), os termos e condições podem ser diferentes, você pode encontrar todos os detalhes no FAQ do site de compensação.
Cuidado com sites fraudulentos
Haverá apenas uma plataforma para obter essa compensação. Estará online a partir de 22 de abril. Lembramos você de ter cuidado com sites fraudulentos.