Covid-19: compensação pelo pacote Imagine R Student

Compensação de €85

Por isso, o conselho de administração da Île-de-France Mobilités votou em 14 de abril para compensar os assinantes de €85, imagina R Étudiant. Esses 85 euros correspondem a 3 meses de uso do pacote.

Essa compensação está aberta a todos os portadores de um pacote Imagine R Student, ou seja, 500.000 assinantes.