Carona gratuita para todos os moradores de Île-de-France durante os dias de greve!

O princípio é simples:

Se você é motorista: registre-se em uma das 5 plataformas de carona parceiras da operação: BlaBlaLines, Covoit'ici, Karos, Klaxit e OuiHop', para oferecer compartilhamento do veículo, cada viagem é favorecida graças a um subsídio especial concedido para cada viagem pela Île-de-France Mobilités.

Se você é viajante: acesse o aplicativo Vianavigo (App Store – Google Play) ou o site Vianavigo para encontrar a lista de viagens de carona correspondentes à sua busca. O resultado especifica o operador do carpooling, o local de retirada, os horários de partida e o tempo de viagem. Depois de fazer sua escolha, a Vianavigo redirecionará você para o site do parceiro em questão, que finalizará a reserva e colocará você em contato com o motorista.

O carona é uma das soluções de mobilidade ativamente incentivadas e apoiadas pela Île-de-France Mobilités para viagens diárias, além do transporte público, a fim de combater engarrafamentos e poluição do ar na Île-de-France.