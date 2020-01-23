Criação do passe júnior para crianças de 4 a 11 anos
Os pontos-chave do passe júnior
Quando estará disponível?
O passe júnior estará disponível a partir do início do ano letivo de 2020.
A quem é dedicado?
Este novo passe é dedicado a crianças de 4 a 11 anos, do jardim de infância e do ensino fundamental. Isso representa potencialmente 1,4 milhão de crianças na região da Île-de-France.
Quanto custará o passe júnior e onde ele será validado?
O preço do passe júnior é de €24/ano, para viajar para qualquer lugar da Île-de-France.
Onde me registrar para aproveitar isso?
A assinatura do passe júnior será possível pelo site da Imagine R.
Criação do passe Junior para todas as crianças de 4 a 11 anos, a €24 por ano para viajar para qualquer lugar da Île-de-France, o que representa €326 em economia por ano. Estará disponível a partir do início do ano letivo de 2020.
Por que criar o passe júnior?
A chegada do passe júnior permitirá a implementação de uma faixa tarifária coerente, adaptada às necessidades de cada pessoa, ao longo da vida:
- O transporte é gratuito para crianças menores de 4 anos ;
- No jardim de infância e no ensino fundamental : criação do passe júnior a €24/ano;
- Da faculdade à universidade : tarifa reduzida com os pacotes Imagine R;
- Para os trabalhadores : reembolso de 50% do valor único pelo empregador;
- Para idosos: preço idoso a €37,60/mês.
Crianças de 4 a 9 anos também continuarão a se beneficiar de um desconto de 50% em livretos de ingressos t+ e ingressos de origem-destino , individualmente ou em livretos.
O Cartão Scol'R geralmente é pago por famílias entre €50 e €128, dependendo do departamento. Nesse caso, o Passe Júnior permitirá uma economia total de €376 a €454 por criança por ano.
Por fim, para estudantes com deficiência, o transporte escolar adaptado é totalmente coberto pela Île-de-France Mobilités.
Esse novo passe júnior também permitirá que:
- Combater a fraude acostumando os jovens a validar desde cedo;
- Agir pelo meio ambiente incentivando as famílias a usarem transporte público;
- Promover a mobilidade e o acesso das famílias à cultura e ao esporte, especialmente nos fins de semana.
A assinatura do passe júnior será possível pelo site da Imagine R a partir do início do ano letivo de 2020.