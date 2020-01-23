Criação do passe júnior para crianças de 4 a 11 anos

Os pontos-chave do passe júnior

Quando estará disponível?

O passe júnior estará disponível a partir do início do ano letivo de 2020.

A quem é dedicado?

Este novo passe é dedicado a crianças de 4 a 11 anos, do jardim de infância e do ensino fundamental. Isso representa potencialmente 1,4 milhão de crianças na região da Île-de-France.

Quanto custará o passe júnior e onde ele será validado?

O preço do passe júnior é de €24/ano, para viajar para qualquer lugar da Île-de-France.

Onde me registrar para aproveitar isso?

A assinatura do passe júnior será possível pelo site da Imagine R.

Por que criar o passe júnior?

A chegada do passe júnior permitirá a implementação de uma faixa tarifária coerente, adaptada às necessidades de cada pessoa, ao longo da vida:

  • O transporte é gratuito para crianças menores de 4 anos ;
  • No jardim de infância e no ensino fundamental : criação do passe júnior a €24/ano;
  • Da faculdade à universidade : tarifa reduzida com os pacotes Imagine R;
  • Para os trabalhadores : reembolso de 50% do valor único pelo empregador;
  • Para idosos: preço idoso a €37,60/mês.

Crianças de 4 a 9 anos também continuarão a se beneficiar de um desconto de 50% em livretos de ingressos t+ e ingressos de origem-destino , individualmente ou em livretos.

O Cartão Scol'R geralmente é pago por famílias entre €50 e €128, dependendo do departamento. Nesse caso, o Passe Júnior permitirá uma economia total de €376 a €454 por criança por ano.

Por fim, para estudantes com deficiência, o transporte escolar adaptado é totalmente coberto pela Île-de-France Mobilités.

 

Esse novo passe júnior também permitirá que:

  • Combater a fraude acostumando os jovens a validar desde cedo;
  • Agir pelo meio ambiente incentivando as famílias a usarem transporte público;
  • Promover a mobilidade e o acesso das famílias à cultura e ao esporte, especialmente nos fins de semana.

