Criação do passe júnior para crianças de 4 a 11 anos

Os pontos-chave do passe júnior

Quando estará disponível?

O passe júnior estará disponível a partir do início do ano letivo de 2020.

A quem é dedicado?

Este novo passe é dedicado a crianças de 4 a 11 anos, do jardim de infância e do ensino fundamental. Isso representa potencialmente 1,4 milhão de crianças na região da Île-de-France.

Quanto custará o passe júnior e onde ele será validado?

O preço do passe júnior é de €24/ano, para viajar para qualquer lugar da Île-de-France.

Onde me registrar para aproveitar isso?

A assinatura do passe júnior será possível pelo site da Imagine R.