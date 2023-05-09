Culture Bus: descubra lugares excepcionais na sua linha de ônibus

Descobrindo a Île-de-France... Mas de ônibus!

Em parceria com a France 3 Paris Île-de-France, a Île-de-France Mobilités está lançando o Culture Bus.

Culture Bus é uma série de 40 videoclipes do 3mn30, cada um apresentando 3 locais de interesse (culturais, patrimoniais, naturais...) ou anedotas localizadas em uma rota de ônibus na região de Paris.

Transmitido a partir de 9 de maio de 2023 na France 3 Paris Île-de-France, o Culture Bus faz você descobrir sua jornada diária sob outro ângulo. As câmeras de France 3 Île-de-France realmente cruzaram toda a região e fixaram suas lentes em lugares incríveis e, às vezes, inesperados.

Você sabia, por exemplo, que o Museu de Fotografia de Bièvre (linha 15, parada Cholette) tem mais de um milhão de fotografias, tornando-se uma das maiores coleções internacionais? Ou que o jardim de rosas na ilha de Puteaux (linha 176, parada Pont de Neuilly-Rive Gauche) cultiva mais de 110 variedades de rosas?

E isso é apenas uma pequena parte do que você vai descobrir todos os dias na França, Paris, Île-de-France e nas redes sociais da Île-de-France Mobilités, a partir de 9 de maio!