Culture Bus: descubra lugares excepcionais na sua linha de ônibus
Descobrindo a Île-de-France... Mas de ônibus!
Em parceria com a France 3 Paris Île-de-France, a Île-de-France Mobilités está lançando o Culture Bus.
Culture Bus é uma série de 40 videoclipes do 3mn30, cada um apresentando 3 locais de interesse (culturais, patrimoniais, naturais...) ou anedotas localizadas em uma rota de ônibus na região de Paris.
Transmitido a partir de 9 de maio de 2023 na France 3 Paris Île-de-France, o Culture Bus faz você descobrir sua jornada diária sob outro ângulo. As câmeras de France 3 Île-de-France realmente cruzaram toda a região e fixaram suas lentes em lugares incríveis e, às vezes, inesperados.
Você sabia, por exemplo, que o Museu de Fotografia de Bièvre (linha 15, parada Cholette) tem mais de um milhão de fotografias, tornando-se uma das maiores coleções internacionais? Ou que o jardim de rosas na ilha de Puteaux (linha 176, parada Pont de Neuilly-Rive Gauche) cultiva mais de 110 variedades de rosas?
E isso é apenas uma pequena parte do que você vai descobrir todos os dias na França, Paris, Île-de-France e nas redes sociais da Île-de-France Mobilités, a partir de 9 de maio!
Olhando melhor para o que já sabemos
O Culture Bus também é um convite para viajar e ir com calma. Reserve um tempo para admirar seu trajeto diário, descobrir lugares incríveis e se imergir totalmente na natureza que nos cerca e na riqueza do patrimônio.
Amantes do "turismo lento", Culture Bus é a série feita para você não perder!
E mesmo antes dos primeiros episódios serem exibidos, você sabia que, durante todo o ano, o patrimônio cultural da região da Île-de-France está aberto para você, graças às vantagens culturais do seu passe Navigo?
Um verdadeiro passe cultural, seu Navigo permite que você se beneficie de tarifas reduzidas, decrescentes (ou até gratuitas) de mais de 300 parceiros culturais em Île-de-France.
Feliz, a herança também é contada aos seus ouvidos
Para os mais curiosos entre vocês, baixe o aplicativo móvel do Happy e descubra lugares excepcionais em Île-de-France sem se desviar do seu caminho habitual.
Castelos, monumentos, museus ou casas de artistas, parques e florestas... Com apenas alguns cliques, o aplicativo te leva pelo espaço e tempo com mais de 700 histórias históricas curtas!