Mais ônibus para a transição energética em Île-de-France

Ônibus: Eficiência Energética de Veículos Híbridos e o Uso de Gás Natural

Mais de 100 veículos híbridos diesel-elétricos estarão em circulação nas redes de Île-de-France operadas pela Transdev até o final de 2016.

Mais 21 veículos Euro 6 NGV serão implantados nas redes Mobicaps em Saclay e Pays de Meaux até o final de 2016, fortalecendo assim a frota atual da Transdev, composta por mais de 70 ônibus movidos a gás natural na região da Île-de-France.

Desde 22 de dezembro de 2015, um veículo elétrico totalmente autônomo da marca EBUSCO® tem sido testado em condições reais na linha 1 da rede R'Bus, uma linha estruturante entre as estações de Argenteuil e Sartrouville.

É o primeiro veículo elétrico com autonomia suficiente para oferecer um serviço diário sem recarga, como padrão 12 metros - 95 passageiros -, colocado em serviço pela Transdev em uma linha regular na Île de-France. Esse veículo já está em circulação na Finlândia há vários meses e depois em Le Bourget durante a COP 21, entre 28 de novembro e 15 de dezembro de 2015, para transportar delegações estrangeiras.