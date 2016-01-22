Mais ônibus para a transição energética em Île-de-France
Ônibus: Eficiência Energética de Veículos Híbridos e o Uso de Gás Natural
Mais de 100 veículos híbridos diesel-elétricos estarão em circulação nas redes de Île-de-France operadas pela Transdev até o final de 2016.
Mais 21 veículos Euro 6 NGV serão implantados nas redes Mobicaps em Saclay e Pays de Meaux até o final de 2016, fortalecendo assim a frota atual da Transdev, composta por mais de 70 ônibus movidos a gás natural na região da Île-de-France.
Desde 22 de dezembro de 2015, um veículo elétrico totalmente autônomo da marca EBUSCO® tem sido testado em condições reais na linha 1 da rede R'Bus, uma linha estruturante entre as estações de Argenteuil e Sartrouville.
É o primeiro veículo elétrico com autonomia suficiente para oferecer um serviço diário sem recarga, como padrão 12 metros - 95 passageiros -, colocado em serviço pela Transdev em uma linha regular na Île de-France. Esse veículo já está em circulação na Finlândia há vários meses e depois em Le Bourget durante a COP 21, entre 28 de novembro e 15 de dezembro de 2015, para transportar delegações estrangeiras.
Modernização da rede de ônibus na Île-de-France
A Île-de-France Mobilités (antiga STIF) iniciou programas de ação ambiciosos para viabilizar gradualmente a transição energética de toda a frota de ônibus da Île-de-France para ônibus totalmente elétricos e ônibus que utilizam o setor de Biogás NGV.
Com mais de 9.000 ônibus e 1.500 linhas cobrindo mais de 300 milhões de km por ano, a rede da Île-de-France atende os habitantes do centro de Paris até os limites dos subúrbios externos. Todos os dias, 3,5 milhões de viagens são feitas de ônibus, ou seja, 42% das viagens de transporte público na região.