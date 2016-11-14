Novos serviços online para gerenciar seu cartão Navigo e seu passe
Rumo a mais serviços online para viajantes:
- Peça um cartão Navigo com recepção domiciliar em até 10 dias,
- Faça uma primeira assinatura do passe anual Navigo com pagamento por débito direto,
- Reporte a perda ou roubo de um cartão Navigo Annual Pass ou Imagine R e peça um novo,
- Baixe um certificado de transporte solicitado pelo empregador,
- Atualize os dados bancários e pessoais deles,
- Complete um cartão Navigo (mensal, semanal, Imagine R, Solidarity e Amethyst) com um leitor especial comprado por €7 para ser conectado a um computador pessoal,
- Siga os passes válidos.