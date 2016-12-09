Novos trens do metrô na linha automatizada 4
Automação e extensão da linha 4 nos trilhos
A segunda linha mais movimentada da rede metropolitana, a linha 4 está a caminho de se tornar a terceira linha automática da rede. A primeira obra de automação começou este ano, com a elevação das plataformas das primeiras estações (Etienne Marcel, Gare de l'Est, Saint-Germain-des-Prés, Mouton-Duvernet e Raspail). Paralelamente a esse trabalho, a instalação de fachadas de plataforma em todas as estações da linha será organizada de meados de 2017 até o final de 2018. Os primeiros ônibus automáticos operarão a partir de 2021 e gradualmente substituirão os trens antigos por maquinistas até 2022.
Renovação dos trens na linha 4
20 novos trens automatizados MP14, que são mais ecológicos, operarão na linha 4, oferecendo mais conforto e informações aos passageiros.
Entregues entre 2021 e 2022, essas composições serão adicionadas aos 32 conjuntos atuais (21 MP89 e 11 MP05) adaptados e transferidos da linha 14 para a linha 4.