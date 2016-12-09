Novos trens do metrô na linha automatizada 4

Renovação dos trens na linha 4

20 novos trens automatizados MP14, que são mais ecológicos, operarão na linha 4, oferecendo mais conforto e informações aos passageiros.

Entregues entre 2021 e 2022, essas composições serão adicionadas aos 32 conjuntos atuais (21 MP89 e 11 MP05) adaptados e transferidos da linha 14 para a linha 4.