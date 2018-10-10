Decisões do Conselho Mobilités da Île-de-France – 09 de outubro de 2018

Gare du Nord – Gare de l'Est: uma conexão em menos de 6 minutos e 100% acessível

A Île-de-France Mobilités valida a implementação de instalações para melhorar significativamente a ligação entre a Gare du Nord/Magenta e a Gare de l'Est, além de melhorar o ambiente de vida e o conforto dos usuários e moradores locais.

Com 800.000 passageiros passando diariamente pela Gare du Nord, Gare de l'Est e pela estação RER E Magenta, essas estações são uma verdadeira porta de entrada para a Île-de-France. Assim, foi o primeiro "centro de intercâmbio" da Europa, cujo crescimento continuou com a chegada dos trens Charles-de-Gaulle Express. 25% dos passageiros, ou mais de 200.000 pessoas, fazem conexão lá.

Um projeto com três linhas de ação: