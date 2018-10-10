Decisões do Conselho Mobilités da Île-de-France – 09 de outubro de 2018
10.000 espaços Park & Ride até 2021: meta alcançada!
Iniciado em 2016, o programa para criar 10.000 espaços adicionais de Park & Ride nas proximidades de estações e metrôs será ultrapassado até 2021. Com a decisão da Île-de-France Mobilités de criar duas novas instalações Park & Ride em Esbly (77) e Cormeilles-en-Parisis (95), totalizando 950 vagas, 9.840 vagas nos subúrbios internos e externos já foram financiadas, às quais se adicionaram 1.000 vagas nos arredores de Paris.O objetivo da Île-de-France Mobilités é incentivar os moradores da Île-de-France a utilizarem o transporte público, oferecendo uma solução simples, garantida e segura para estacionar seus carros.
951 espaços adicionais de Park & Ride para facilitar o acesso ao transporte público.
Gare du Nord – Gare de l'Est: uma conexão em menos de 6 minutos e 100% acessível
A Île-de-France Mobilités valida a implementação de instalações para melhorar significativamente a ligação entre a Gare du Nord/Magenta e a Gare de l'Est, além de melhorar o ambiente de vida e o conforto dos usuários e moradores locais.
Com 800.000 passageiros passando diariamente pela Gare du Nord, Gare de l'Est e pela estação RER E Magenta, essas estações são uma verdadeira porta de entrada para a Île-de-France. Assim, foi o primeiro "centro de intercâmbio" da Europa, cujo crescimento continuou com a chegada dos trens Charles-de-Gaulle Express. 25% dos passageiros, ou mais de 200.000 pessoas, fazem conexão lá.
Um projeto com três linhas de ação:
- Facilite a ligação para pedestres entre as duas estações acima do solo em apenas 6 minutos
- 60 metros de corredor subterrâneo
- Acessível
Os trens D e P do RER serão reformados no próximo ano
Iniciado por Valérie Pécresse em 2016, o grande plano para renovar e substituir 700 trens e trens RER na Île-de-France continua com a decisão de renovar 133 trens atualmente operando nas linhas D e P, a fim de proporcionar aos passageiros dessas linhas trens mais confortáveis o mais rápido possível. Os trens reformados entrarão em serviço entre 1º de março de 2019 e 31 de dezembro de 2021.
A reforma consistirá em:
- Melhore o conforto térmico fixando filmes atérmicos nos vidros e aumentando o número de janelas operáveis.
- Melhorias nos layouts internos
- Equipar salas e plataformas com tomadas USB para recarregar equipamentos móveis.
- Melhorar a informação dos passageiros instalando telas nos trens que exibam mapas dinâmicos de linhas nas plataformas, além das atuais exibições, adotando displays frontais externos para exibir mensagens mais detalhadas e substituindo todos os alto-falantes por caixas de som de última geração.
Île-de-France Mobilités lança a ordem para substituir os antigos trens T1
Um meio de transporte eficiente e confiável, o bonde é particularmente apreciado pelos habitantes da região da Île-de-France, que redescobriram esse modo em 1992 com a inauguração da T1 (na época entre Saint-Denis e Bobigny). Os trens que atualmente circulam ali datam dessa época e não atendem mais aos padrões de conforto esperados pelos passageiros. No mesmo espírito do grande plano para renovar e substituir 700 trens e trens RER iniciado por Valérie Pécresse, que está atualmente em uso, a Île-de-France Mobilités decidiu lançar o procedimento agora para substituir os trens existentes o mais rápido possível.
Para antecipar as extensões da linha e melhorar a oferta, a Île-de-France Mobilités decidiu lançar um concurso para 115 trens, permitindo a instalação de novos equipamentos em toda a linha, incluindo as extensões para leste e oeste. A implementação deste concurso será confiada à RATP dentro do quadro da expressão das necessidades definidas pela Île-de-France Mobilités.
Os novos bondes terão que ser:
- Acessível a pessoas com deficiência
- Silencioso
- Brilhante graças à grande área de vidro e iluminação cuidadosa
- Equipes de vigilância por vídeo digital
- Equipes de ferramentas visuais (sinalização digital) e áudio para informações ao passageiro
Île-de-France Mobilités prepara a reorganização da rede de ônibus em Paris
Decidida pela Île-de-France Mobilités em junho de 2017, após uma grande consulta com usuários, associações e representantes eleitos, a reorganização completa da rede de ônibus de Paris, prevista para abril de 2019, está em andamento há vários meses. Essa reorganização, necessária para se adaptar aos novos lugares de vida na capital, é a mais profunda dos últimos 70 anos.
Uma nova rede de ônibus em Pairs e nos subúrbios internos entrou em operação na primavera de 2019.
Pontos-chave:
- A Île-de-France Mobilités financiará mais ônibus (100 ônibus adicionais), que serão mais frequentes, inclusive nos fins de semana. Isso exigirá o recrutamento de mais de 600 novos motoristas de ônibus e o treinamento de supervisores
- As mudanças no trajeto das linhas geram a criação de quase 250 novas paradas
- Um sistema de suporte durante a implementação é planejado com o reforço das equipes em contato com os clientes, antes da mudança e após a implementação do novo serviço
- O desenvolvimento das estradas pela Cidade de Paris, necessário para a reestruturação da rede de ônibus, continua em andamento. Esse trabalho, que deverá ser realizado antes da primavera de 2019, é estimado em 3,2 milhões de euros e 70% subsidiado pela Île-de-France Mobilités.
As redes de ônibus de Versailles Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée foram completamente reestruturadas
A Île-de-France Mobilités continua seu ambicioso programa iniciado em 2016 para reestruturar a rede de ônibus da Île-de-France, criando uma rede regional equilibrada, adaptada aos desafios de viagem de cada residente da Île-de-France e para facilitar suas condições diárias de transporte. Em sua última reunião do Conselho de Diretores, a Île-de-France Mobilités votou para melhorar e fortalecer 63 linhas de ônibus nos subúrbios internos e externos e em Noctilien, com um orçamento de €10,9 milhões. Essas medidas dizem respeito mais às redes nos subúrbios externos de Versalhes Grand Parc, Saint-Germain-en-Laye e Marne-la-Vallée.
Você sabia? 350 linhas de ônibus já foram reforçadas desde 2016 para facilitar o transporte dos moradores de Île-de-France. 20% de nova oferta!
Île-de-France Mobilités antecipa o futuro e lança a construção de uma segunda plataforma para a estação Créteil-Pompadour
A Île-de-France Mobilités decidiu criar uma segunda plataforma na estação Créteil-Pompadour, que atualmente é muito popular entre os usuários da linha D do RER, para garantir o acesso dos passageiros à estação, mesmo em caso de interrupções, e para preparar a chegada de novos trens e conexões.
Informações em tempo real sobre a rede de ônibus Centre Essonne
A Île-de-France Mobilités continua seus esforços para melhorar a informação aos passageiros, especialmente nos ônibus nos subúrbios externos. Assim, é a vez da rede Centre Essonne (operada pela TICE) ser equipada com equipamentos de informação dinâmica e em tempo real para passageiros, o que melhora as condições diárias de transporte.
Estações e estações mais limpas
8,5 milhões de euros serão investidos entre 2018 e 2021 para tornar as estações mais limpas e acolhedoras para os passageiros. Além da instalação de cem vasos sanitários, as equipes de limpeza serão reforçadas, assim como o tratamento de odores. A cada ano, a Île-de-France Mobilités investe €85 milhões na limpeza da rede RATP e €75 milhões na rede SNCF.
Mais de €8,5 milhões para limpeza no metrô (2018-2021). Instalação de banheiros no metrô, reforço das equipes de limpeza, conscientização sobre a limpeza entre os usuários, tratamento de odores nos espaços.