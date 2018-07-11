Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 11 de julho de 2018

Aceleração da renovação dos trens Île-de-France Mobilités e trens RER

Decidido em 2016 por Valérie Pécresse, presidente da Região e da Île-de-France Mobilités, o vasto plano para substituir e renovar trens regionais continua em andamento. Após o lançamento, 5 anos antes do previsto, do concurso para substituir os trens RER B, a Île-de-France Mobilités encomendou 36 novos trens na região de Île-de-France para as linhas J, L e P.

Para os 18 trens destinados às linhas J e L (Paris Saint-Lazare), a taxa de entrega aumentará de 2 para 3 trens por mês, o que economizará de 6 a 7 meses no cronograma inicial com o fim da entrega dos trens em setembro de 2020.

Na linha P (Gare de l'Est), a Île-de-France Mobilités também encomendou 18 trens de longa duração da Île-de-France que serão entregues entre outubro de 2020 e junho de 2021. Eles operarão na linha Paris-Provins assim que for eletrificada em 2021. Os trens do tipo AGC em modo duplo que circulam nesse ramal serão então usados no ramal Paris-La Ferté Milon, substituindo os trens rebocados do tipo RIB-RIO, que têm mais de 40 anos.

O custo total deste novo pedido para 36 trens é de €367 milhões, 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.