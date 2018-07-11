Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 11 de julho de 2018
Aceleração da renovação dos trens Île-de-France Mobilités e trens RER
Decidido em 2016 por Valérie Pécresse, presidente da Região e da Île-de-France Mobilités, o vasto plano para substituir e renovar trens regionais continua em andamento. Após o lançamento, 5 anos antes do previsto, do concurso para substituir os trens RER B, a Île-de-France Mobilités encomendou 36 novos trens na região de Île-de-France para as linhas J, L e P.
Para os 18 trens destinados às linhas J e L (Paris Saint-Lazare), a taxa de entrega aumentará de 2 para 3 trens por mês, o que economizará de 6 a 7 meses no cronograma inicial com o fim da entrega dos trens em setembro de 2020.
Na linha P (Gare de l'Est), a Île-de-France Mobilités também encomendou 18 trens de longa duração da Île-de-France que serão entregues entre outubro de 2020 e junho de 2021. Eles operarão na linha Paris-Provins assim que for eletrificada em 2021. Os trens do tipo AGC em modo duplo que circulam nesse ramal serão então usados no ramal Paris-La Ferté Milon, substituindo os trens rebocados do tipo RIB-RIO, que têm mais de 40 anos.
O custo total deste novo pedido para 36 trens é de €367 milhões, 100% financiado pela Île-de-France Mobilités.
A Île-de-France Mobilités está comprometendo €680 milhões para financiar os primeiros 53 trens das linhas 15, 16 e 17 do Grand Paris Express
A Île-de-France Mobilités, proprietária do metrô Grand Paris Express, iniciou a aquisição de 53 trens que circularão até 2024 nos primeiros trechos das novas linhas do metrô Île-de-France. O contrato com a Société du Grand Paris prevê a possibilidade de encomendar até 133 trens para a linha 15 e até 50 trens para as linhas 16 e 17, por um valor aproximado de €1,3 bilhão, financiado inteiramente pela Île-de-France Mobilités.
Esses futuros metrôs existirão em duas versões: uma de 108 m e 6 carros para a linha 15, mais frequentada, e outra de 53 milhões e 3 carros para as linhas 16 e 17. Os trens poderão atingir uma velocidade máxima de 110 km/h em operação.
Essa aquisição complementa a aquisição de €1,1 bilhão para 72 conjuntos de trens "MP14" de 8 carros já decididos pela Île-de-France Mobilités para a linha 14.
O trajeto das linhas 15 sul, 16 e 17 do Grand Paris Express
A linha Navigo foi enriquecida com dois novos Passes que simplificam a vida dos viajantes
Além dos passes Navigo existentes (dia, semana, mês, anual), adaptados às necessidades dos residentes de Île-de-France que viajam com frequência, a Île-de-France Mobilités está criando dois novos passes, "Navigo Liberté+" e "Navigo Easy", que simplificarão a vida de milhões de usuários ocasionais.
O "Navigo Liberté+" oferecerá um serviço sem complicações, ideal para usuários de bilhetes t+. Ele permitirá que você viaje dentro do perímetro geográfico do bilhete t+ (metrô, ônibus, bonde, RER em Paris) beneficiando-se da tarifa preferencial de um livreto na primeira viagem (ou seja, €1,49 em vez de €1,90). Com esse novo bilhete, as conexões ônibus-metrô e bonde-metrô serão gratuitas. Por fim, apenas as viagens feitas serão faturadas por débito direto no final do mês. Esse passe pode ser recarregado online e com um cartão clássico Navigo, então não há necessidade de entrar na fila nos pontos de venda todo mês.
O "Navigo Easy" é adaptado às necessidades de viajantes ocasionais. É um cartão sem contato, vendido por €2, no qual podem ser carregados bilhetes de transporte dedicados a uso ocasional (bilhetes t+, passe diário Navigo, passe noturno especial para festas, etc.). Este bilhete não exigirá assinatura ou condições especiais para ser respeitado, além disso, como não é nominativo, pode ser emprestado a outras pessoas.
Esses dois novos passes estarão disponíveis em 2019. Eles vão substituir gradualmente os bilhetes magnéticos para reduzir drasticamente seu número.
Navigo liberté plus, um pacote para viajar com total liberdade, sem mais esperar na bilheteria e nas máquinas, apenas as viagens realmente feitas são faturadas e debitadas no mês seguinte. As transferências são gratuitas entre ônibus e metrô. Navigo fácil, um passe sem contato para carregar todos os seus ingressos.
De um olhar
A operação "todos juntos para carona" se estendeu e estendeu para dias de picos de poluição e interrupções no transporte
Lançada em 1º de outubro de 2017, a operação "Todos juntos para carona" possibilitou subsidiar 130.000 viagens de carona durante os primeiros 6 meses (antes do período de greve). Diante do aumento líquido do carona registrado na Île-de-France desde então, a Île-de-France Mobilités está estendendo a operação "Todos juntos para carona" até 31 de outubro de 2018.
O carona é uma das soluções de mobilidade ativamente incentivadas pela Île-de-France Mobilités para viagens diárias, além de ou substituindo o transporte público, quando ele é interrompido, a fim de combater engarrafamentos e poluição do ar na Île-de-France.
Transporte gratuito para policiais na Île-de-France
Por proposta de Valérie Pécresse ao Ministério do Interior, 12.000 policiais em Yvelines, Seine et Marne, Essonne e Val d'Oise , que ainda não estavam preocupados com o transporte gratuito, poderão se beneficiar do "Cartão de Trânsito da Polícia", equivalente ao Passe Navigo anual. A emissão dessa facilidade de tráfego ocorrerá gradualmente a partir de 1º de setembro de 2018.
Eles se juntam aos 30.000 policiais de Paris e da pequena coroa, que já se beneficiaram dessa medida graças a um acordo renovado no outono de 2016 entre o Ministério do Interior, RATP, SNCF, Optile e Île-de-France Mobilités.
Conforto dos passageiros: Île-de-France Mobilités investe em + informações e + serviços nas estações
Para facilitar o cotidiano dos passageiros na região da Île-de-France, a Île-de-France Mobilités continua investindo na modernização das estações com novos serviços (teleoperação, terminais de chamada e informação, abrigos de nova geração) e melhores informações em tempo real para os passageiros.
Até 2019, 184 estações na região da Île-de-France serão equipadas com um sistema de teleoperação que já comprovou sua eficácia nas primeiras estações a serem equipadas. Para melhorar o conforto de espera dos passageiros nos subúrbios externos, 12 estações que não possuem prédios ou abrigos para passageiros nas plataformas com destino a Paris serão equipadas com abrigos até 2019.
A Île-de-France Mobilités oferece 1.000 vagas de estacionamento nos arredores de Paris para assinantes do Navigo
Até este outono, quase 1.000 vagas de estacionamento, distribuídas em uma dúzia de estacionamentos nos arredores de Paris, estarão disponíveis para usuários do transporte público. Esses viajantes da Île-de-France, com um Navigo Pass, poderão se beneficiar de uma assinatura de estacionamento a um preço preferencial para estacionar seu veículo na entrada da capital. Assim, eles poderão continuar sua jornada facilmente de transporte público sem sofrer problemas de trânsito ou estacionamento em Paris.
91 linhas de ônibus adicionais foram melhoradas nos subúrbios internos e externos e novos compromissos fortes para a rede de Paris
A grande reforma da rede de ônibus da Île-de-France, lançada em dezembro de 2016 por Valérie Pécresse, continua. Essa reorganização deve possibilitar a criação de uma rede regional mais equilibrada, adaptada aos desafios de viagem de cada território, a fim de melhorar a vida diária dos passageiros e suas condições de transporte. Com isso em mente, a Île-de-France Mobilités votou a favor de diversas medidas para colocar a reorganização da rede de Paris em operação até abril de 2019. Além disso, foram decididos novos reforços dos serviços de ônibus para 91 linhas, bem como a reestruturação das linhas de ônibus com vista à abertura da extensão do Bonde 3b até Porte d'Asnières, para os próximos meses.