Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 12 de dezembro de 2018

A Île-de-France Mobilités testará a implementação de creches em estações de trem

As estações ocupam uma posição estratégica no centro das viagens diárias de 3 milhões de moradores de Île-de-France e são locais propícios ao desenvolvimento de uma variedade de serviços e lojas. Para transformar esses locais de mobilidade em espaços reais de convivência, eles estão se beneficiando de um grande programa de reurbanização (€3 bilhões até 2025): acessibilidade, criação de espaços Véligo, espaços conectados, banheiros, espaços de coworking, desenvolvimento de lojas, informações para passageiros, instalações Park & Ride, etc.

A Île-de-France Mobilités decidiu testar a instalação de creches nas estações a partir do início do ano letivo de 2019. Um novo serviço que, se o experimento se mostrar conclusivo, poderia ser oferecido aos moradores da Île-de-France em várias estações da região.