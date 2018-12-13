Decisões do Conselho Île-de-France Mobilités – 12 de dezembro de 2018
Mais de 700 trens novos ou reformados encomendados para a rede Île-de-France: apostado!
Em apenas 3 anos, a Île-de-France Mobilités encomendou e financiou mais de 700 trens novos ou reformados. Esse investimento histórico de €10 bilhões possibilita rejuvenescer uma frota com idade média superior a 30 anos. Todos esses trens e trens RER serão colocados em circulação até o final de 2021. Eles melhorarão a regularidade das filas, o conforto e a segurança dos passageiros diariamente.
Charles de Gaulle Express: Île-de-France Mobilités dá prioridade à melhoria da linha B do RER
Para melhorar a operação e a qualidade do serviço oferecido aos 900.000 passageiros diários dessa linha, a Île-de-France Mobilités realizou várias operações em grande escala com a SNCF e a RATP. O CDG Express, que utilizará em grande parte a infraestrutura existente, pode impactar a operação das linhas B do RER e das linhas Transilien durante as obras e sua comissionamento. Como resultado, a Île-de-France Mobilités está solicitando ao Estado que suspenda os trabalhos no CDG Express até que todas as garantias sejam dadas de que não haverá impacto sobre os passageiros diários, especialmente sobre o RER B.
A Île-de-France Mobilités testará a implementação de creches em estações de trem
As estações ocupam uma posição estratégica no centro das viagens diárias de 3 milhões de moradores de Île-de-France e são locais propícios ao desenvolvimento de uma variedade de serviços e lojas. Para transformar esses locais de mobilidade em espaços reais de convivência, eles estão se beneficiando de um grande programa de reurbanização (€3 bilhões até 2025): acessibilidade, criação de espaços Véligo, espaços conectados, banheiros, espaços de coworking, desenvolvimento de lojas, informações para passageiros, instalações Park & Ride, etc.
A Île-de-France Mobilités decidiu testar a instalação de creches nas estações a partir do início do ano letivo de 2019. Um novo serviço que, se o experimento se mostrar conclusivo, poderia ser oferecido aos moradores da Île-de-France em várias estações da região.
Orçamento 2019: Investimentos cada vez mais sustentados
Valérie Pécresse, presidente da Île-de-France Mobilités, decidiu manter o ritmo de investimento para modernizar o sistema de bilhetagem, continuar investindo em novos trens, trens RER e reformas, e manter o aumento dos serviços de ônibus em todos os departamentos da região.
Fortalecimento da oferta e facilitação das viagens
A Île-de-France Mobilités orçamentou mais €133 milhões para 2019 para fortalecer a oferta e facilitar as viagens com mais linhas de ônibus nos subúrbios externos, mais frequências e mais ônibus à noite. 2019 também marcará o ano da inauguração do novo ramal do Bonde 4 para Montfermeil, do lançamento do novo serviço de aluguel de longo prazo para bicicletas elétricas e da implementação do sistema que permite park-and-ride gratuito (fora de Paris).
Investimentos em ascensão
O orçamento de 2019 confirma o ritmo de investimentos massivos realizados para melhorar as viagens diárias na Île-de-France. Nos últimos 3 anos, 252 trens novos ou renovados na rede Île-de-France foram colocados em serviço. Em 2019, 126 trens adicionais operarão com o objetivo de 700 trens novos ou renovados até o final de 2021.
Além desses, mais de 1.000 ônibus elétricos serão adicionados para promover a transformação energética dos ônibus como em nenhum outro lugar da Europa. Eles contribuirão para o esforço sem precedentes para fortalecer a oferta de ônibus, com quase 500 linhas criadas ou reforçadas.
Transporte para todos
O orçamento de 2019 confirma o compromisso da Île-de-France Mobilités de tornar o transporte acessível a todos os residentes da Île-de-France, com a continuação do programa de €1,4 bilhão de trabalho de acessibilidade para tornar 60% das estações da rede ferroviária da Île-de-France acessíveis de forma independente.