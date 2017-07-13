Descubra o mapa interativo das principais obras do verão de 2017

Bondes e metrôs pouco impactados

Precisa planejar suas viagens neste verão? A Île-de-France Mobilités está pensando em você e oferece um mapa interativo do trabalho realizado neste verão. Descubra quais linhas serão afetadas, mas também as datas de início e término das obras, bem como as estações, estações e paradas fechadas. Vale ressaltar que ônibus substitutos estarão disponíveis durante o período de construção, e que algumas linhas de trem e metrô serão reforçadas.



Apenas uma linha de metrô será afetada pela obra, a linha 4, com o fechamento da estação Saint-Sulpice até 31 de agosto, pois as plataformas precisam ser modernizadas para a futura automação da linha. Os bondes 2 e 4 também serão levemente perturbados.



Menos impactante, mas igualmente importante, as obras de extensão e construção das novas linhas de transporte continuam, sem repercussões na rede.